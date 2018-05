Fußball-WM: Die "Tiroler Peruaner" sind dabei!

04.05.2018, 23:10 Uhr

Kulturgemeinschaft Peruanos en Tirol "trainiert" in Birgitz für die großen Fußballfest im Juni!

Die Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür – und die österreichische Nationalmannschaft ist nicht mit dabei! Dafür wird das Team aus Peru in Russland um Tore und Punkte kämpfen! Warum das wichtig ist: Weil die Kulturgemeinschaft Peruanos en Tirol ihren Sitz in Birgitz in Tirol hat und dort das Fußballfieber bereits ausgebrochen ist!Diana Mendoza de Hammer aus Birgitz hat mit den Peru-Fans in nächster Zeit einiges vor: "Wir Peruaner in Tirol werden unsere Mannschaft beim Freundschaftsspiel gegen Saudi Arabien im Stadium St. Gallen in der Schweiz am 3. Juni um 20 Uhr anfeuern. Außerdem bezieht die peruanische Nationalmannschaft vom 28. Mai bis 8. Juni ein Trainingslager im Aktivpark Montafon-Schruns in Vorarlberg!" Dort werden auch die Peruanos en Tirol sein, verrät die Obfrau: "Wir haben bereits Kontakte mit dem Aktivpark Montafon geknüpft und erwarten ein mögliches Treffen mit unseren Nationalspielern!"

"Vorgrillen" in Birgitz

Gute Aussichten



Die Fußballer aus Peru trainieren also in Vorarlberg – die peruanischen Fans in Tirol bereiteten sich vor kurzem in Birgitz auf eventuelle Fußballfeste infolge von Siegen der Nationalmannschaft vor. Es wurde gegrillt, getanzt und gesungen – und der Schlachtruf "Perú Campeón!" hallte durch das Mittelgebirge. Beim Spiel in der Schweiz werden sie nicht allein auf weiter Flur sein, berichtet die Obfrau: "Viele Peruaner aus verschiedenen Orte in Nord-, Ost und Südtirol sowie aus Italien, Deutschland und natürlich aus der Schweiz werden dort sein und mit uns ein großes Fußballfest feiern!"Detail am Rande: Die rot-weiß-rote Flagge wird mit dabei sein – allerdings handelt es sich hier um die Flagge von Peru, die klarerweise während der Fußball-Weltmeisterschaft auch in Birgitz gehisst wird. Diana Mendoza de Hammer: "Wenn die österreichischen Fans mit uns feiern, dann hängen wir noch eine rot-weiß-rote Flagge dazu!" Das Angebot steht!Die Chancen stehen für das Nationalteam aus Peru nicht schlecht. In Gruppe C befindet sich mit Frankreich zwar ein echtes Kaliber, das stets zu den Titelfavoriten gezählt werden muss. Dänemark und Australien sind aber Gegner, gegen die man sich durchaus das eine oder andere Erfolgserlebnis ausrechnen darf. Wer mit den Peruanos en Tirol tanzne, singen und feiern möchte, sollte sich die Termine vormerken: