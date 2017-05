Götzens trotzt dem Tabellenführer

06.05.2017, 20:59 Uhr

Großer Einsatz des SV Götzens wurde belohnt: Ein verdienter Punkt gegen Leader Inzing!

Der SV Götzens hatte in der Bezirksliga West die schwerste aller Aufgaben zu bewältigen. Tabellenführer Inzing führt die Statistik mit einem bequemen Punktepolster an und ging somit als klarer Favorit ins Spiel. Dass man in der Partie am Samstag vom Unterschied nichts merkte, lag einerseits an den beherzt kämpfenden Hausherren, andererseits an der wackeligen Defensive des Leaders, die vor allem mit dem Spiel aus der eigenen Hälfte mehrmals arge Probleme offenbarte.Wenn die Inzinger aber nach vorne Gas geben, dann wird es gefährlich: So auch in der ersten Halbzeit, als die Gäste mit einem schnellen Angriff zuerst an Götzens-Goalie Rabensteiner scheiterten, im Nachsetzen aber in Führung gingen. Die bereits erwähnte Defensivschwäche nützte Dietmar Lackner wenig später aber zum Ausgleich, als die Inzinger nach einer kapitalen Schlamperei Dietmar Lackner Tür und Tor öffneten.in der zweiten Hälfte bogen die Inzinger erneut auf die Siegerstraße ein und hielten den Vorsprung bis knapp vor Schluss. In der 87. Minute war aber erneut Dietmar Lackner zur Stelle – der Natterer notierte seinen ersten Doppelpack im Dress des SV Götzens.

Kematen im Tiefflug

Ergebnisse:

Landesliga West:

Anpfiff

Der SV Bäcker Ruetz Kematen setzte seinen Abwärtstrend auch bei der Union in Innsbruck fort. Das 1:3 bedeutete die sechste Niederlage im achten Frühjahrsspiel. Damit steht das Tiroler Liga-Derby am Samstag unter besonderen Vorzeichen. Die Kemater wollen diesen Tiefflug logischerweise beenden – der Lokalrivale SV Völs steht aber gewaltig unter Zugzwang. Die Völser stehen nach wie vor im Tabellenkeller und brauchen drei Punkte mehr denn je – Hochspannung ist also im Kracher der nächsten Runde zwischen Kematen und Völs garantiert!Anbei gibt es noch Bilder der Partie Götzens gegen InzingBerichte und Fotos der Freitagspiele finden Sie HIER – SVI 1:1 (0:1)Tor: KraftUnion I –3:1 (1:0)Tor: Kuen1:0 (1:1)Tor: Pfurtscheller– Absam 1:2 (1:1)Tor: Andrä– Inzing 2:2 (1:1)Tore: Lackner (2)– Reichenau Ib (-:-)Sonntag, 17 Uhr, Sellrain– Union Ib 3:1 (0:0)Tore: Bermoser, P. Madersbacher, Horvath– Flaurling 3:1 (0:0)Tore: Schröder, Raudaschl, Eigentor– Mieming 0:5 (0:1)Sa., 13.5., 18.30 Uhr, Kematen– Absam (5.)Fr., 12.5., 18 Uhr, AxamsSchönwies (3.) –Sa., 13.5., 15 Uhr, MilsPrutz/S. (11.) –So., 14.5., 17.30 Uhr, Prutz– Steinach (5.)Sa., 13.5., 17 Uhr, GötzensReutte Ib (14.) –Sa., 13.5., 17.30 Uhr, ReutteSautens (8.) –Sa., 13.5., 15.30 Uhr, SautensScharnitz (13.) –Sa., 13.5., 17 Uhr, ScharnitzHatting (5.) –Sa., 13.5., 18 Uhr, Hatting