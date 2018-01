Gold für Ruetz bei den Österreichischen Meisterschaften

28.01.2018, 23:01 Uhr

Ruetz Riccarda holt die Goldmedaille bei den Österreichischen Meisterschaften der Naturbahnrodler, Schwester Emma gewinnt Bronze

Großartiges Wochenende für dieaus Sellrain. Bei denin Prein a.d. Rax/NÖ könnenvon dergleich zweigewinnen. Mit klaren Bestzeiten in allen Trainings- und in beiden Wertungsläufen wareine Klasse für sich, sie gewinnt die Jugendklasse II und holt sich denim. Auch ihre Schwesterüberzeugt als jüngste Teilnehmerin im Starterfeld und freut sich über diebei den Schülern und belegt Platz 2 in der Schülerklasse I.

Derwar mit insgesamtbei denam Start und gewinnt, dank der hervorragenden Nachwuchsarbeit in den Vereinen, insgesamt. Am Programm stehen in dieser Saison noch dieund als Höhepunkt die