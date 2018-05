Heimniederlage für den FC Grinzens

06.05.2018, 21:19 Uhr

Licht und Schatten gab es für unsere Fußballteams in der "englischen Woche"!

Der FC Raika Grinzens machte am Sonntag in der Bezirksliga West eine neue Erfahrung: Den allerersten Angriff schlossen die Gäste des FC Paznaun nach vier Ballkontakten mit dem Führungstreffer nach wenigen Sekunden ab. Solcherart mit einem Rückstand ins Spiel gegangen, erholten sich die Heimischen lange nicht von diesem Schock. Als dann den Paznaunern auch noch das zweite Tor gelang, war Gefahr in Verzug. Nach dem strömenden Regen kam die Sonne – und damit auch neuer Schwung ins Spiel der Hausherren, die Hoffnung schöpfen durften: Patrick Madersbacher verwandelte einen Eckball direkt! Sein Bruder Simon Madersbacher glückte kurz nach Wiederanpfiff der Ausgleich – der Kampf der Grinziger blieb aber unbelohnt: Kurz vor Schluss sicherten sich die Gäste aus einem Elfmeter alle drei Punkte.

Ergebnisse:

Anpfiff

BemerkenswertesIn der "englischen Runde" gab es bemerkenswerte Ergebnisse: Der FC Koch Türen Natters I, der im Frühjahr der Landesliga seinen Stempel aufdrückte, siegte am Mittwoch daheim gegen Prutz – am Samstag erwischten die bislang ungeschlagenen Natterer aber einen rabenschwarzen Tag! Die 7:0-Niederlage muss schnell abgehakt werden, weil es bereits am Freitag zum Duell mit dem Tabellenzweiten Matrei kommt! Wollen die Natterer den Anschluss halten, muss hier ein voller Erfolg her!Detail am Rande: Auch die zweite Mannschaft der Natterer kassierte in Flaurling sieben Gegentreffer – nachdem das Spiel zur Halbzeit noch torlos war, gab es nach Seitenwechsel ein Torgewitter. Endergebnis: 7:2 für Flaurling!Tiroler-Liga-DerbyIn der Tiroler Liga gibt es am Feiertag eine Matinee der besonderen Art: Am Donnerstag, dem 10. Mai, empfängt der SV Völs I um 10.30 Uhr den Nachbarn aus Kematen!Anbei Bilder aus dem Spiel Grinzens – Paznaun– Union 2:2 (2:0)Tore: Zangerl, KuenHall –2:1 (2:0)Tor: Gruber– Prutz/Serfaus 3:2 (3:1)Tore: Angerer, Stern, Fritz– Schönwies 1:0 (1:0)Tor: TöpferOberhofen –0:0Mils –7:0 (4:0)– Neustift 2:1 (2:0)Tore: Hupfauf, PöderPrutz –3:0 (0:0)– Rietz 3:2 (3:2)Tore: Leitner (2), LenningerWilten –1:1 (1:0)Tor: S. Madersbacher– Paznaun 2:3 (1:2)Tore: P. Madersbacher, S. MadersbacherVeldidena –1:1 (0:0)Tor: Jenewein– Prutz/Serfaus Ib 0:0– Nasserreith 1:0 (1:0)Tor: E. Schlögl– Sans Papiers 0:0Flaurling –7:2 (0:0)Tore: Loidolt, Fingerb – Schönberg 3:0 (1:0)Tore: Krug (2), MayrDo., 10.5., 10.30 Uhr, Völs– ImstSa., 12.5., 18.30 Uhr, KematenKundl –Sa., 12.5., 18.30 Uhr, Kundl– MilsFr., 11.5., 18.30 Uhr, Axams– MatreiFr., 11.5., 18.30 Uhr, NattersSPG Ibk. –Sa., 11.5., 17.30 Uhr, Hötting-West– LandeckSa., 12.5., 17 Uhr, GötzensNavis –Sa., 12.5., 18 Uhr, Navis– LechaschauDo., 10.5., 15.30 Uhr, Sellrain– SautensSa., 12.5., 17.30 UhrSPG Ibk. ib –Sa., 12.5., 15 Uhr, Hötting-Westspielfrei