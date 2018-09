HEIMSIEG! Jessica Pilz ist Weltmeisterin!

08.09.2018, 23:19 Uhr

Die Wahl-Innsbruckerin holte sich bei der Kletter-Weltmeisterschaft die Goldmedaille!

Heute (08.09.) wurde die erste Weltmeisterin der Kletter-WM in Innsbruck gekürt. Jessica Pilz sicherte sich in einem hochspannenden Finale den Titel im Vorstieg. Die österreichische Ausnahmekletterin legte einen unwiderstehlichen Auftritt hin und kletterte zum Top. Es war der krönende Abschluss eines perfekten Bewerbs, bei dem die Wahl-Innsbruckerin jede Runde gewann. Silber ging an die Slowenin Janja Garnbret, die ebenfalls zum Top kletterte, dafür jedoch 11 Sekunden mehr benötigte. Kim Jain gewann Bronze. Hannah Schubert wurde starke 8.