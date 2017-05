Lange Nacht des Sports im Happy Fitness

14.05.2017, 19:05 Uhr

, findet von 16 bis 24 Uhr im Happy Fitness Innsbruck die 1. Tiroler lange Nacht des Sports statt.Mit einem völlig neuen und in Tirol einzigartigen Format motiviert das Happy Fitness alle Sportbegeisterte und weckt das Interesse in all jenen, die es werden wollen: Die lange Nach des Sports ist ein umfangreiches und außergewöhnliches Abendprogramm mit zahlreichen Aktivitäten und Aktionen, das in drei Schwerpunkte aufgeteilt ist: Workout & Chill, Marketplace und Vorträge. Neben dem 24-Stunden-Normalbetrieb bietet das Happy Fitness die Möglichkeit, sich bei den angesagtesten Group Fitness und Spinning Kursen sportlich zu aktivieren und das Training in der Gruppe oder mit einem kostenlosen Personal Trainer zu genießen. Bei verschiedensten Workshops kann man sich wertvolle Ernährungs- Sport- und Gesundheitstipps von den Profis der Branche besorgen. Die Pausen können mit interessanten Vorträgen gefüllt oder an den zahlreichen Infostände zu verschiedenen Produkten rund um Sport, Lifestyle und Beauty verbracht werden. Entspannung kommt dabei nicht zu kurz: Bei Spezialaufgüssen, Snacks und Drinks im Saunabereich des Happy Fitness und auf der XXL Dachterrasse kann man seine Seele baumeln lassen.Mehr Infos: www.lange-nacht-des-sports.at