Natters verpatzte das Völser Fußball-Oktoberfest

22.09.2018, 22:45 Uhr

Sowohl bei den Kampfmannschaften als auch bei den Ib-Teams gingen die Natterer als Sieger vom Feld – gefeiert wurde beim traditionellen Oktoberfest aber trotzdem!

Es war nicht der Tag des Völser Fußballs, wobei man vorausschicken darf, dass dies nur auf das Geschehen im Rasengeviert zutraf. Außerhalb waren die Hendln knusprig, das Bier wohltemperiert und die Oktoberfestschmankerln gschmachig wie eh und je.Auf dem Spielfeld konnten die Akteure des SV Völs allerdings an diesem Tag nichts zur guten Stimmungslage beitragen. Es gab auch bemerkenswerte Paralellen: Sowohl die Ib-Mannschaft als auch die Kampfmannschaft der Völser lagen zur Pause in Führung, waren aber nach Seitenwechsel dem jeweiligen Natterer Angriffssturm nicht mehr gewachsen.

Sturm und Drang

Ergebnisse:

Anpfiff

... lautete die Devise beim FC Koch Türen Natters I von Beginn an – allerdings in der ersten Hälfte ohne zählbare Erfolge. Die Hausherren erwiesen sich als Meister der Effizienz. Einer von zwei Angriffen wurde mit einem Tor abgeschlossen. In der zweiten Halbzeit war dann Schluss mit Herumgeschiebe. Die Gäste schalteten im Offensivmodus noch einen Gang höher und zerlegten die Hausherren zwischen der 52. und der 64. Minute mit vier Toren. Die Völser kamen durch einen Elfmeter noch einmal etwas heran, für mehr reichte es aber nicht mehr.2:4 (1:0)Tore Völs: Preisinger, KircherTore Natters: Pfurtscheller (2), Eder, HallerHall (5.) –So., 23.9., 15 Uhr, HallLandesliga West:Oberperfuss – Reutte 0:2 (0:0)Umhausen –5:0 (3:0)3:3 (2:2)Tore Grinzens: Karic, Köll, PacherTore Götzens: Dukic, Pichlmann, JeneweinWacker Ic (1.) –So., 23.9., 17 Uhr, Wiesengasse1:5 (1:0)Tor Völs: GlatzlTore Natters: Gassler (2), Kranzler (2), Schröder– Volders (11.)Sa., 29.9., 16 Uhr, KematenWattens (5.) –Sa., 29.9., 16 Uhr– Hall (6.)Sa., 29.9., 16.30 UhrPrutz (7.) –Sa., 29.9., 19 Uhr, Prutz– Tarrenz (9.)Sa., 29.9., 15 Uhr, AxamsInzing (12.) –Sa., 29.9., 16.30 Uhr, Inzing– Patsch (9.)Sa., 29.9., 17 Uhr, Götzens– Veldidena (8.)Sa., 29.9., 16.30 Uhr, SellrainHatting (12.) –Sa., 29.9. 16.30 Uhr, Hatting– Thaur Ib (9.)So., 30.9., 16 Uhr, Natters