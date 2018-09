Othmar Peer ist wieder auf VTV-Tour

09.09.2018, 23:42 Uhr

Nach langer Verletzungspause setzt der Experte seine Tour im Vorfeld der Rad-WM fort!

Mit Ende Mai startete Othmar Peer aus Mutters sein Projekt -"Visit Tyrolian Villages" – kurz VTV Tour genannt. Dann kam es zu einem Sturz mit schweren Verletzungen. Dass ein derartiges Ereignis einen wie ihn höchstens ein-, aber niemals ausbremsen kann, wissen alle, die ihn kennen.Nach zweimonatiger Verletzungspause informiert Othmar Peer über den Stand der Dinge:Ich habe bis Ende August bei 17 Tagesausfahrten 145 Gemeinden, bislang vorwiegend in Nordtirol, mit 1.440 km und 15.900 Höhenmeter absolviert. Viele Touren habe ich solo bestritten, da ich nach meinem Sturz eine mehrwöchige Pause einlegen musste und nun erst schön langsam in Schwung komme."Antrieb und Reiz an der Sache war das "Kennenlernen" des Landes, so Peer weiter. "In der Zwischenzeit habe ich viele Erfahrungen gemacht. Den Leuten, die ich in verschieden Orten treffe, gefällt die Aktion und sie informieren mich dann auch gerne über Sehenswürdigkeiten in ihrem Ort. Ich fahre generell in jeder Gemeinde zum Ortszentrum und dies wird mittels meines GPS-Systems am Radcomputer dokumentiert. Die absolvierten Touren werden dann in eine Tirol-Karte eingebaut, sodass man immer über den Stand der Dinge informiert ist.

Faszination Radurlaub

Weitere Ziele

Auch im sozialen Netzwerk ( https://www.facebook.com/othmar.peer ) erfreut sich die Geschichte großer Beliebtheit, weil die beeindruckenden Landschaftsbilder auch Sportler und Interessierte aus den anderen Bundesländern und dem Ausland faszinieren und animieren, in Tirol Radurlaub zu machen.Othmar Peer: "Genau das ist der Sinn meiner Aktion, Radfahren in Tirol aktiv und attraktiv zu präsentieren und mit der Mähr aufzuräumen, dass wir in erster Linie ein Transitland sind.Eigentlich wollte ich die Tour durch 279 Nord/OstTiroler und 116 Südtiroler Gemeinden mit der Radio U1 Ausfahrt auf der WM Strecke von Kufstein nach Innsbruck am 12. September abschließen - allerdings muss ich da nach meinem zwischenzeitlichen Ausfall die Geschichte verlängern. Ob es sich noch heuer ausgeht wage ich es zu bezweifeln - aber ich werde dann die Geschichte eben saisonübergreifend bis Ende Juni 2019 finishen. Mein Ziel war ja ursprünglich, die genannten Orte innerhalb eines Jahres zu erledigen. Und das werde ich auch zu Ende führen."