Premiere in Axams: American Football "auf Ruifach"

22.04.2018, 20:10 Uhr

Football statt Fußball: Das zweite Team der Swarco Raiders Tirol spielte erstmals in Axams!

Eine gelungene Premiere gab es im Axamer Ruifachstadion: Dort, wo normalerweise die Lederkugel rollt, war am Sonntag bei sommerlichen Temperaturen American Football angesagt. Das 2. Team der Swarco Raiders Tirol ist das Junior-Varsity-Team, kurz JV genannt, und spielt in der Division I – Conference A. Diese Mannschaft geht unter dem Motto "JV on Tour" bei den Heimspielen auch in ländliche Gebiete. Dass die Mannschaft gegen die Hohenems Blues Devils einen schweren Stand haben würde, durfte erwartet werden. Gegen die Vorarlberger, die bis vor kurzem noch in der höchsten österreichischen Liga im Einsatz waren, gab es dann auch eine 3:42-Niederlage. In allen Belangen stärker, hatten die Swarco Raiders JV nur selten Zugriff auf Spiel und Gegner – ein Fieldgoal in der Schlussphase verhindert wenigstens eine "Nullnummer".

Toller Rahmen

Fußballboss als Kicker

Das rasante Geschehen am Grün sowie das Rahmenprogramm mit der üblichen Showtime begeisterte aber die vielen Zuschauer, die trotz des Kaiserwetters die Gelegenheit nutzten, sich mit dieser Sportart vertraut zu machen. Auch Bgm. Christian Abenthung – der vor Beginn bei der Platzwahl den Münzwurf durchführen durfte – outete sich als Neo-Football-Fan: "Das war eine tolle Stimmung – die Regeln sind mir aber noch nicht ganz geläufig. Noch mehr freut mich aber die vielseitige Nutzung unseres Ruifach-Stadions. Wir haben eines der schönsten Stadien in Tirol und darauf können wir stolz sein."Dass der Bürgermeister in Axamer Expertenkreisen in manchen Szenen Vergleiche mit dem Axamer Wampelerreiten gezogen haben soll, ist derzeit allerdings nicht mehr als ein unbestätigtes Gerücht!Auch SV Obmann-Axams Michael Kirchmair sorgte abseits der hervorragenden Organisation des Events in Zusammenarbeit mit den Swarco Raiders für Furore: Er führte den Ankick durch und durfte sich ob der kraftvoll-kompetenten Ausführung über viel Applaus der Aktiven und des Publikums freuen. Dass er über die zuletzt gezeigten Leistungen seiner Fußballer weniger Freude hat, blieb an diesem Tag hintangestellt: "Eine super-lässige Veranstaltung. Herzlichen Dank an die Verantwortlichen der Swarco Raiders für die professionelle Abwicklung – wir würden uns sehr freuen, die Raiders wieder bei uns in Axams begrüßen zu dürfen!