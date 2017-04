Remis für Völs – Niederlage für Axams

21.04.2017, 22:04 Uhr

Die Völser trennten sich im Derby von Zirl 2:2, während Axams gegen Titelfavorit Zams mit 1:3 den Kürzeren zog!

Der SV Völs I ging im Tiroler Liga-Derby gegen Zirl zweimal in Führung, musste sich aber dennoch mit einem Punkt zufriedengeben. Philipp Preisinger brachte die Gäste bereits in der 14. Minute in Führung und agierte auch in der Folge durchaus gefällig. Marco Galovic sorgte in der ersten Hälfte für den Ausgleich. Cendrim Jahaj stellte die Weichen für Völs in der 72. Minute auf Sieg, es reichte aber nicht für den dringend benötigten Dreipunkter. Wechselspieler Raphael Wendl gelang in der 80. Minute der Ausgleich für die Zirler. Die Punkteteilung ist für beide Teams unbefriedigend. Der SV Völs ist weiterhin auf Rang 14 in unmittelbarer Nähe des Tabellenkellers, und auch Zirl darf sich auf Rang 10 noch keineswegs in sicherem Fahrwasser wähnen.

Niederlage für Axams

Ergebnisse:

Der SV Axams hatte erneut eine denkbar schwere Heimaufgabe zu bewältigen. Der SV Zams ist in der Landesliga West auf der Jagd nach Tabellenführer Schönwies und agierte dementsprechend von Beginn an im Angriffsmodus. Die Heimischen hielten allerdings voll dagegen und kamen durch ein Traumtor von Robert Dukic sogar zur Führung, die fast bis zur Halbzeit gehalten hätte. Aber halt nur fast – den Zammern gelang mit dem Pausenpfiff aus einem Freistoß der Ausgleich. In der zweiten Hälfte legten die Oberländer noch einen Gang zu und gingen schließlich nach zwei weiteren Toren als 3:1-Sieger vom Platz.Anbei Bilder von beiden SpielenZirl –2:2 (1:1)Tore: Preisinger, JahajKematen – Silz/MötzSa., 22.4., 17.30 Uhr, Kematen– Zams 1:3 (1:1)Tor: DukicReutte –Sa., 22.4., 16.30 Uhr, Reutte– PitztalSa., 22.4., 17 Uhr, NattersRietz –Sa., 22.4., 18 Uhr, RietzÖtz –Sa., 22.4., 18 Uhr, ÖtzRied –Sa., 22.4., 17 Uhr, RiedFlaurling –4:0 (3:0)– SchönbergSa., 22.4., 14 Uhr, Natters