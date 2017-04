Sieg-Doppelpack für den FC Natters

23.04.2017, 12:04 Uhr

Die Landesliga-Truppe fegte über Pitztal mit 6:1 hinweg, das Ib-Team schickte Schönberg mit 4:1 nach Hause!



Beinharter Kampf

Bei der Erinnerung an das erste Spiel im Pitztal wurde Clemens Gschösser, Chefcoach des FC Koch Türen Natters I, knurrig: Die Partie ging mit 2:5 verloren. Die Zeiten haben sich geändert. Die Natterer haben sich unter den Top-Teams der Landesliga West eingereiht, Pitztal hat die rote Laterne. Dennoch leisteten die Gäste in der ersten Hälfte Widerstand und hielten dagegen. Natters war jedoch auch in dieser Phase um eine Spur schneller, aggressiver und entschlossener. Jan Egermann wuchtete einen Eckball per Kopf ins Netz, Philipp Pfurtscheller schloss eine Soloaktion ab. Dazwischen lag als kleiner Schönheitsfehler lediglich der Ausgleichstreffer der Pitztaler. In der zweiten Halbzeit war dann aber Schluss mit Gastgeschenken: Philipp Angerer mit einer Hattrick-Show und Andreas Fritz mit einem weiteren Treffer machten den Gästen den Garaus und sorgten für einen 6:1-Sieg, der die Natterer in der Tabelle auf den vierten Platz bringt und den Aufsteiger weiterhin zum Sensationsteam der Landesliga adelt.Zuvor hatte in der 2. Klasse Mitte das Ib-Team der Natterer den Fußball-Festtag bereits mit einem 4:1-Erfolg über den SV Schönberg eingeleitet. Die Natterer standen im Top-Spiel mit dem Rücken zur Wand – der Tabellenvierte hätte endgültig den Anschluss nicht nur an die zweitplatzierten Stubaitaler, sondern an die Tabellenspitze verloren. Entsprechend einsatzfreudig gingen die Gastgeber zur Sache und es entwickelte sich vor allem in der ersten Hälfte mehr Krampf als Kampf. Die Schönberger waren offensiv so gut wie nicht vorhanden, aber auch Natters tat sich vorne schwer. Letztlich setzten sich die Gastgeber aber mit 4:1 klar durch und dürfen sich damit weiterhin nach oben orientieren.

Ergebnisse:

Anpfiff

Anbei Bilder aus beiden SpielenZirl –2:2 (1:1)Tore: Preisinger, Jahaj– Silz/Mötz 2:3 (2:1)Tore: Kuen, Yildirim– Zams 1:3 (1:1)Tor: Dukic– Pitztal 6:1 (2:1)Tore: Angerer (3), Pfurtscheller, FritzReutte –Neuer Spieltermin: 16. Mai, 20 Uhr, ReutteRietz –0:0Ötz –1:1 (0:0)Tor: LacknerRied –0:2 (0:1)Tore: S. Madersbacher, A. BermoserFlaurling –4:0 (3:0)– Schönberg 4:1 (1:0)Tore: Raudaschl, J. Baumüller, E. Baumüller, Köll– Fügen (14.)Fr., 28.4., 18 Uhr, VölsHall (5.) –Fr., 28.4., 19.30 Uhr, HallKirchbichl (8.) –Mo., 1.5., 17 Uhr, Kirchbichl– Ebbs (16.)Mo., 1.5., 11 Uhr, KematenSeefeld (8.) –Fr., 28.4., 18 Uhr, SeefeldFr., 28.4., 18 Uhr, OberperfussMatrei (12.) –Mo., 1.5., 17 Uhr, Matrei– Pitztal (14.)Mo., 1.5., 17 Uhr, AxamsAbsam (6.) –Mo., 1.5., 17.30 Uhr, Absam– Patsch (5.)Sa., 29.4., 16.30 Uhr, Sellrain– Reichenau (6.)Sa., 29.4., 17 Uhr, GötzensReutte Ib (14.) –Mo., 1.5., 15 Uhr, ReutteÖtz (11.) –Mo., 1.5., 17.30 Uhr, Ötz– Zugspitze (13.)Sa., 29.4., 17 Uhr, GrinzensMils Ib (11.) –Mo., 1.5., 14.30 Uhr, MilsTelfs Ib (2.) –Fr., 28.4., 18 Uhr, Telfs– Hatting (7.)Sa., 29.4., 15.30 Uhr, VölsSans Papiers (5.) –Mo., 1.5., 10 Uhr, Besele-Innsbruckspielfrei