Spielabsagen, Siege und Niederlagen

01.05.2017, 22:25 Uhr

Die Fußball-Doppelrunde wurde vom Wintereinbruch beeinträchtigt – am Montag gab es aber tolle Spiele!

Von der Flut an Spielabsagen infolge des Wintereinbruchs am Freitag waren auch viele heimische Vereine betroffen. Am Montag war das Wetter wenigstens bis in den frühen Nachmittag besser – was man zumindest in Axams mit Spielbeginn um 17 Uhr nicht behaupten konnte. Regen, eisiger Wind und einsetzender Schneefall machten den Akteuren zu schaffen. Die Axamer setzten sich gegen das Schlusslicht Pitztal nach hartem Kampf mit 2:0 durch (anbei sind auch einige Bilder aus dieser Partie).Die beiden anderen Landesligisten schenkten ihren Gegnern indes voll ein: Oberperfuss setzte sich in Matrei mit 6:1 durch, Natters I fertigte Absam ebenfalls auswärts mit 4:1 ab.

Kemater Krimi

Punkte für Götzens, aber nicht für Sellrain

Niederlage für Grinzens

Ergebnisse:

Anpfiff

Der SV Bäcker Ruetz Kematen erwischte in der Tiroler Liga einen Fehlstart. Am Freitag gab es auf der Haller Lend wenigstens einen Punkt. Am Montag schien die Krise ihren Höhepunkt zu nehmen – 0:3 lautete der Rückstand nach gut einer Stunde im heimischen Stadion gegen den Tabellenleitzten aus Ebbs! Dann war aber Schluss mit Einstecken – und es wurde noch ausgeteilt. Als Oliver Kuen in der 93. Minute mit seinem zweiten Treffer den 4:3-Sieg fixierte, waren die Blues dem Abwärtstrend sozusagen von der Klinge gesprungen!Der Sieger der Doppelrunde in der Bezirksliga West heißt SV Götzens. Mit zwei vollen Erfolgen (Reichenau Ib 3:1, Reutte 2:0) festigten die Götzner den Aufwärtstrend und verbesserten sich gleich um drei Plätze in der Tabelle. Entgegengesetzt verläuft das Frühjahr für den FC Sellraintal. Mit zwei Niederlagen in der Doppelrunde haben es die Sellrainer nur der Schwäche der Gegner zu verdanken, dass sie noch nicht ganz in der Abstiegszone gelandet sind. Jetzt zählt aber hier nur eines: Siege!Dass der FC Raika Grinzens schwächeln würde, wäre übertrieben. Faktum: Die unerwartete 2:3-Niederlage nach 1:2-Führung in Mils bringt die Grinzner aber zumindest in Sichtweite der Verfolger. Bei einem Spiel weniger und nur mehr vier Punkten Vorsprung spüren die Grinzner den Atem des SK Wilten im Nacken. Dennoch: In der 1. Klasse gibt es weiterhin nur einen klaren Aufstiegskandidaten, und der kommt aus dem westlichen Mittelgebirge!Hall –1:1 (0:0)Tor: Kuen– Fügen abgesagt– Ebbs 4:3 (0:2)Tore: Kuen (2), Rosam, YildirimKirchbichl –2:1 (0:0)Tor: OberortnerSeefeld –abgesagtabgesagt– Pitztal 2:0 (0:0)Tore: Weichselbraun, DelicMatrei –1:6 (1:2)Tore: Haller (3), Andrä, Abfalterer, RofnerAbsam –1:4 (0:2)Tore: Angerer (2), Pfurtscheller, Bacher– Patsch/Ellbögen 1:4 (1:4)Tor: Schlögl– Reichenau 3:1 (1:1)Tore: Shukov (2), LacknerReutte –0:2 (0:1)Tore: Shukov, PichlerÖtz –2:1 (1:1)Tor: Wegscheider– Zugspitze abgesagtMils – Grinzens 3:2 (1:2)Tore: Maier, KaricTelfs Ib –2:2 (2:0)Tore: Singer, Köll– Hatting 1:3 (1:2)Tor: MayrSans Papiers –0:2 (0:1)Tore: Zwenig, Raudaschlspielfrei– SVI (5.)Fr., 5.5., 18.30 Uhr, VölsUnion (14.) –Sa., 6.5., 18 Uhr, FennerplatzFr., 5.5., 18.30 Uhr, Natters– Absam (6.)Sa., 6.5., 18 Uhr, Oberperfuss– Inzing (1.)Sa., 6.5., 17 Uhr, Götzens– Reichenau Ib (6.)So., 7.5., 17 Uhr, Sellrain– Union ib (7.)Fr., 5.5., 19.15 Uhr, Grinzens– Flaurling (7.)Sa., 6.5, 17 Uhr, Natters– Mieming (1.)Sa., 6.5., 18.30 Uhr, Völs