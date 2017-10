Sport und Fotos im Happy Fitness

03.10.2017, 17:04 Uhr

Im Innsbrucker Fitnesscenter gab es ein tolles Fotoshooting für Mitglieder und für jene, die es noch werden wollen!

Happy Fitness sagte DANKE – und dies im Rahmen eines kostenlosen Fotoshootings unter dem Titel „Schön, dass es dich gibt“! Womit einmal mehr unter Beweis gestellt wurde, dass im Happy Fitness alles möglich ist. Happy Group Fitness Trainerin Stefanie Jenewein gestaltete das Sport-Special, in dessen Anschluss "Newcomer Fotografin" zu einem Fotoshooting auf die Dachterrasse bat.Nicht nur alle Happy Mitglieder waren an diesem Tag herzlich eingeladen, sondern auch all jene die gerne einfach Mal das Happy Gefühl nach einem Workout und die Atmosphäre in Tirols größtem Fitnessstudio mit erleben wollten!Die Ergebnisse dieses abwechslungsreichen Tages können sich auf jeden Fall sehen lassen – hier ist eine kleine Auswahl! Und wer mehr sehen – oder besser: wer selbst trainieren, Spaß und gute Laune haben will: HAPPY FITNESS!