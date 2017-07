SV Oberperfuss/Sellrain ehrt seine erfolgreichen Rennrodler

19.07.2017, 17:40 Uhr

Unter den Gratulanten waren auch der Sellrainer Bürgermeister Dr. Georg Dornauer, Markus Jungmann (Obmann SV Oberperfuss) und Heinz Kapferer (Obmann SV Sellrain). Die Vereine bedankten sich aber auch bei allen Helfern, die immer wieder dafür sorgen, dass die Kinder optimale Trainings- bzw. Rennbedingungen vorfinden und bestens betreut werden.Die Kids der Trainingsgemeinschaft trainieren bereits wieder auf ihren Rollenrodeln und starten am 12./13. August beim „Murauer Rollenrodelcup 2017“ in Imsterberg in die neue Rennsaison.

Rollenrodeln:2. Platz Österreichische Meisterschaft 2016, WiesingRennrodeln:1. Platz Tiroler Meisterschaft 2017, Trins1. Platz Österreichische Meisterschaft 2017, Bach3. Platz FIL Weltjugendspiele 2017, Seiser AlmRennrodeln:4. Platz Österreichische Meisterschaft 2017, Bach3. Platz FIL Weltjugendspiele 2017, Seiser AlmRollenrodeln:2. Platz Österreichische Meisterschaft 2016, WiesingRennrodeln:3. Platz Tiroler Meisterschaft 2017, Trins3. Platz Österreichische Meisterschaft 2017, Bach5. Platz FIL Weltjugendspiele 2017, Seiser AlmRollenrodeln:3. Platz Österreichische Meisterschaft 2016, WiesingRennrodeln:2. Platz Tiroler Meisterschaft 2017, Trins3. Platz Österreichische Meisterschaft 2017, BachRollenrodeln:6. Platz Österreichische Meisterschaft 2016, WiesingRennrodeln :6. Platz Tiroler Meisterschaft 2017, Trins9. Platz Österreichische Meisterschaft 2017, Bach