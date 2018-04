Tanzende und springende Pferde in Unterperfuss

26.04.2018, 20:30 Uhr

Am "Reiterhof zum Penz" gibt es wieder ein Dressur- und ein Springturnier – heuer erstmals wieder im Freien!

Premiere für Dancing Stars

Das zweite Wochenende im Mai sollten sich nicht nur Pferdesportfreunde im Kalender rot anstreichen. Vomfindet am "Reiterhof zum Penz" der Familie Widauer in Unterperfuss ein großes Dressur- und Springturnier statt.Die Dressurbewerbe (10. und 11. Mai) werden von der Klasse lizenzfrei bis zur Klasse M ausgetragen. Erstmals wird am Reiterhof zum Penz am Donnerstagnachmittag eine Musikkür gezeigt. Das Motto „Dancing Stars“ lässt erahnen, was Freunde des Dressursports an diesem Turnierwochenende erwartet. Erhabene Pferde verschmelzen mit ihren Reitern zu Klängen von Klassik, Pop, Schlager bis zu Hard Rock und garantieren dem Zuseher ein ganz besonderes Tanzerlebnis.Das Springturnier (12. und 13. Mai) erstreckt sich ebenfalls von der Klasse lizenzfrei bis zur Klasse M. Im Rahmen dieses Turnieres werden auch die Tiroler Meisterschaften im Springen für Kleinpferde ausgetragen. Die Tiroler Meister der Jugend und der Allgemeinen Klasse bei den Ponys und Haflingern werden am Samstag und Sonntag ermittelt.Ponyreiten für die kleinen Gäste ist am Donnerstag und am Sonntag jeweils am Nachmittag möglich. Der Eintritt ist an allen Tagen frei, für Speis und Trank sorgt in bewährter Weise das Team vom Reiterhof zum Penz.