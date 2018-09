Tour de France-Atmosphäre in Axams

23.09.2018, 20:07 Uhr

Von fast überall gibt es Bilder mit begeisterten Fans entlang der Strecken der Teamzeitfahrbewerbe – aber in Axams wurden wohl alle Rekorde gebrochen! So eine Sportbegeisterung hat man hier noch nie gesehen!

Bgm. Christian Abenthung, Tourismusdirektorin Karin Sailer-Lell, Regions-Tourismuschef Georg Giner, die Axamer Wirtschafter und die Vereinsvertreter konnten ihre Blicke gar nicht mehr abwenden! Alle Bemühungen, die im Vorfeld unternommen wurden, um das Publikum an die Strecke zu locken, wurden in reichem Maße belohnt! Die ganze Region zeigte sich Radsportbegeistert und bot sowohl den Damen in Kematen als auch den Herren speziell in Axams eine traumhafte Kulisse.

Einen Kilometer Fanzone

Höchster Schwierigkeitsgrad

Vom Anfang des Gewerbeparks bis zum Kreisverkehr sorgten tausende Fans für ein höllisches Spektakel, das den Bürgermeister schlichtweg begeisterte: "Das sind großartige Bilder, die sich sehen lassen können – genauso haben wir uns das hier vorgestellt." In der Tischlerei Mösl wurde ein VIP-Bereich eingerichtet, und auch sonst gab es reichlich Verpflegungsstände, die bestens genutzt wurden. Sogar Wampeler, Tuxer und Co., die vom Fasnachtsverein auf einem großen Wagen platziert wurden, wurden zu Radsportfans. Die Axamer Goaslschnöller ließen es krachen – WM-Feeling also nicht nur auf der Strecke, sondern auch am Rand.Es kam wie erwartet: Nur wenige Teams waren bei der Ankunft in Axams noch vollständig! Der Anstieg ab Kematen verlangte den Teilnehmern alles ab – und auch hier herrschte richtige Tour de France-Stimmung. Die Rennfahrer fuhren von ganz unten bis nach Zifres durch eine schmale Fan-Gasse und wurden frenetisch angefeuert. Besonders erfreulich: Auch jene, die das Tempo am Berg nicht mitgehen konnten, wurden von den Zuschauern "hinaufgetragen"!Einen Bericht und viele Bilder vom Damenrennen in Kematen/Völs finden Sie HIER