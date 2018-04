Trainerwechsel: Gregor Brunner übernimmt den SV Axams!

24.04.2018, 20:57 Uhr

Obmann Michael Kirchmair: "Die Trennung von Helmut Bertsch erfolgte einvernehmlich!"

Das Frühjahr begann beim Landesligisten SV Axams mit zwei Siegen vielversprechend – aber dann kam es knüppeldick: 0:3 beim Tabellenletzten in Oberhofen, 0:5 daheim gegen Neustift und zuletzt 1:6 bei der bestimmt nicht außerirdischen SPG Innsbruck-West! Fußballfans wissen, was in so einem Fall passiert, und in einer Zusammenkunft am gestrigen Abend wurde die Trennung zwischen dem SV Axams und Trainer Helmut Bertsch vollzogen.

SV Axams-Obmann Michael Kirchmair will allerdings keine Unklarheiten aufkommen lassen: "Die Trennung erfolgte nicht im Streit, sondern nach einem Gespräch auf hohem Niveau im Einvernehmen. Helmut Bertsch ist ein herzensguter Mensch, der uns auch als Sponsor mit seiner Firma erhalten bleibt. Das allein zeigt seine Einstellung. Ihm und auch seinem Co-Trainer Benni Eller gebührt ein herzlicher Dank für seine Bemühungen."Die Spielregeln im Fußballgeschäft – speziell, wenn es nicht nach Wunsch läuft, seien bekannt, so der Obmann weiter. Die Mannschaft könne schließlich nicht gewechselt werden. Die Hoffnung ruht jetzt auf einen "alten Bekannten". Gregor Brunner aus Götzens bildete einige Jahre lang ein Abwehrbollwerk bei den Axamern und war bei Übernahme des Obmannamtes durch Michael Kirchmair dort auch als Co-Trainer von Florian Schwarz tätig.Dass man die Akteure am Feld aber jetzt in die Pflicht nimmt, will der Obmann nicht verschweigen: "Wir haben getan, was getan werden musste. Ich erwarte mir klare Signale von der Mannschaft. Ebenso, dass sich einige über ihre Leistungen in den vergangenen Spielen Gedanken machen. Der SV Axams steht dort, wo er nie stehen sollte – am Rande der Abstiegszone. Ich hoffe, dass alle den Ernst der Lage begriffen haben! Der Klassenerhalt muss geschafft werden!"Der Einstieg gestaltet sich für den neuen Trainer alles andere als einfach: Am Freitag empfängt der SV Axams im Lokalderby den FC Koch Türen Natters, der mit einer anderen Bilanz aufwarten kann: Fünf Spiele im Frühjahr, fünf Siege, Torverhältnis 15:2 und mit Abstand beste Frühjahrsmannschaft in der Landesliga West! Auf Platz 4 liegend haben die Natterer direkten Blickkontakt zur Tabellenspitze.Das Schlagerspiel beginnt am, um 18.30 Uhr im Ruifach-Stadion – und Hochspannung ist allemal garantiert!