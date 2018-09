Völs: Kärtner sackten den "Toni" ein!

15.09.2018, 15:53 Uhr

"Kärtner in Innsbruck" entschieden das traditionell Stocksport-Marktturnier in Völs für sich und sicherten sich mit dem dritten Sieg en suite die Wandertrophäe!



Neuer "Toni" versprochen

In Völs gehört das Marktturnier der Stockschützen zum jährlichen Programm. 14 örtliche Teams ritterten heuer um den Turniersieg, bei dem sich "die üblichen Verdächtigen" wieder durchsetzen konnten. Die "Kärntner in Innsbruck" in der Besetzung Kurt Baumgartner, Manfred Flath, Hugo Kogler und Herbert Pirker fanden diesmal aber keine "gmahnte Wiesn" vor. Nach dem Ende der Vorrunde entschieden lediglich 65 Tausendstel Stockpunkte um den Einzug ins Finale! Einmal dort angekommen, gaben sich die Kärtner keine Blößen mehr und siegten gegen den SK Völs Hauptverein mit Gerti Kogler, Gilbert Kapferer, Helli Thurner und Gerhard Stippler.Stocksport-Obmann Walter Zuser ist einer, der sich immer mit den Siegern freut – diesmal war aber etwas Wehmut dabei: "Die Kärtner haben unsere Wandertrophäe "Toni" zum dritten Mal hintereinander gewonnen, der somit in ihren Besitz übergeht!"Dieser Stimmungslage bereitete Trophäensponsor und Namensgeber Vizebgm. Toni Pertl ein jähes Ende – er kam, gratulierte, verabschiedete die Trophäe und versprach für die nächstjährige Auflage zur Freude der Stocksportler einen nagelneuen Toni!

Unbestätigtes Gerücht am Rande

SPÖ-Vizebgm. Walter Kathrein sah die neuerliche Toni-Aktion freilich mit gemischten Gefühlen. Er ist schließlich im (SPÖ)-Team der "Red Hot Chili Peppers" aktiv – und die Aussicht, im Falle eines Sieges einen "schwarzen Toni" jeden Tag in Sicht- und Reichweite zu haben, könnte für den "roten Walter" eine überschaubare Motivation darstellen ...