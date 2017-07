Vorbereitungsspiel in Kematen: RB Leipzig kommt!

, Kematen in Tirol AT

Fußballstadion , Kematen in Tirol AT

Ein tolles Trainingsspiel im Rahmen der Vorbereitungen auf die neue Meisterschaft wartet auf alle Fußballfreunde in Kematen. Mit dem RB Leipzig wird der deutsche Vizemeister hier gastieren, der mit seinem österreichischen Startrainer Ralf Hasenhüttl sowie den Nationalspielern Konrad Laimer, Stefan Ilsanker und Marcel Sabitzer in der vergangenen Saison für Furore gesorgt hat. Gegner ist die türkische Mannschaft Konyaspor, die in der Süper Lig in der Vorsaison auf dem starken 10. Platz landete.

Die Partie findet am Dienstag, dem 25. Juli, um 17.30 Uhr im Stadion Kematen statt (Eintritt: 12 Euro)! Keine Frage: Ein Pflichttermin für alle Fußballfans!