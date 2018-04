Wichtige Punkte für den SV Völs!

29.04.2018, 19:38 Uhr

Jetzt kommt eine englische Runde – und auf den SV Oberperfuss wartet am Dienstag das Kellerduell mit dem Tabellenletzten.

Licht und Schatten

Für den SV Oberperfuss wird die Lage in der Landesliga West schön langsam bedrohlich. Nach der 1:4-Heimniederlage gegen Seefeld war in den englischen Runde am Dienstag (nach Redaktionsschluss, Ergebnisse siehe www.meinbezirk.at/westliches) ein "Sechs-Punkte-Spiel" beim Tabellenletzten in Oberhofen angesagt.... gab es in der UPC Tirol Liga: Der SV Völs sammelte beim 2:1-Sieg gegen Zams wichtige drei Punkte ein, während der SV Bäcker Ruetz Kematen bei der 1:3-Niederlage die Zähler im Umterland beim SV Kirchbichl lassen musste. Kein richtiges Erfolgserlebnis konnte in der Bezirksliga West gefeiert werden. Der FC Raika Grinzens musste sich in Rietz mit 0:4 geschlagen gaben, während der SV Götzens gegen Mieders auf eigener Anlage nur zu einem 2:2-Remis kam.In der 1. Klasse West war der FC Sellraintal zur Halbzeit gegen Zirl Ib noch auf der Siegerstraße, ehe sich das Blatt wendete und die 1:2-Niederlage konkret wurde. In der 2. Klasse Mitte blieb der SV Völs Ib gegen Seefeld Ib erfolgreich – die zweite Mannschaft der Natterer musste sich beim Tabellenzweiten in Telfs aber klar mit 0:5 geschlagen geben!

Anpfiff

Ergebnisse:Kirchbichl –3:1 (1:0)Tor: Kuen– Zams 2:1 (1:1)Tore: Markt, LanzinerI 0:3 (0:1)Tore: Fritz, Angerer, Pfurtscheller– Seefeld 1:4 (0:2)Tor: PöderRietz –4:0 (0:0)– Mieders 2:2 (1:0)Tore: Nagl, HappZirl Ib –2:1 (0:1)Tor: Triendl– Seefeld Ib 2:0 (0:0)Tore: Bajric, StevenovicTelfs Ib –5:0 (3:0)– Union Ibk.Fr., 4.5., 18.30 Uhr, KematenHall –Sa., 5.5., 17 Uhr, HallOberhofen –Di., 1.5., 14.30 Uhr, Oberhofen– Prutz/SerfausDi., 1.5., 14.30 Uhr, Natters– Schönwies/MilsMi., 2.5., 18,30 Uhr, AxamsMils –Sa., 5.5., 18.30 Uhr, Mils– NeustiftSo., 6.5., 11 Uhr, OberperfussPrutz/Sefaus –So., 6.5., 17 Uhr, PrutzWilten –Di., 1.5., 14.30 Uhr, Besele– RietzDi., 1.5., 14.30 Uhr, GötzensVeldidena –Sa., 5.5., 15.30 Uhr, Besele– PaznaunSo., 6.5., 16.30 Uhr, Grinzens– Prutz/S. IbDi., 1.5., 14.30 Uhr, Sellrainl – NassereithSa., 5.5, 16 Uhr, Sellrain– Sans PapiersDi., 1.5., 17 Uhr, Nattersspielfrei– SchönbergSa., 5.5., 17.30 Uhr, VölsFlaurling –Sa., 5.5., 17 Uhr, Flaurling