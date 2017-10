Ehrung von Traditionsbetrieben im Bezirk

13.10.2017, 21:26 Uhr

Tischlerei Norer aus Völs ist unter den ausgezeichneten Betrieben des Bezirks Ibk.-Land!

LH Günther Platter und Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf ehrten im Congresspark Igls neun Traditionsbetriebe aus dem Bezirk Innsbruck-Land für ihren Einsatz, Mut und die Verantwortung zum Wohle der Tiroler Wirtschaft.„Mit dieser Feier sagen wir den Menschen, die hinter den Traditionsunternehmen stehen, ein herzliches Dankeschön für Ihr Engagement, die Sicherung von Arbeitsplätzen, die Versorgung unserer Bevölkerung und den unverzichtbaren Beitrag für unser Sozialsystem“, betonte LH Platter in seiner Festansprache. „Dass Tirol im Ranking des Rückgangs der Arbeitslosenzahlen österreichweit vorne liegt, ist kein Zufall. Unsere Traditionsunternehmen stehen für unternehmerische Werte wie Mut für Zukunftsinvestitionen und gelebte Tradition, die sich auch in einer starken regionalen Verankerung wiederspiegelt. Dass viele Tiroler traditionsunternehmen zugleich Familienbetriebe sind, zeugt von dieser Werteeinstellung!"

Tirol bleibt Spitze

160 Jahre Tischlerei Norer

„Das heurige Wirtschaftswachstum in Tirol wird über dem Österreich-Schnitt liegen. Die Prognosen liegen zumindest bei 2,4 Prozent“, verriet Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf in ihrer Festrede und dankte allen UnternehmerInnen für ihr herausragendes Engagement.Unter jenen Traditionsunternehmen, die nicht nur den Dank, sondern auch eine Urkunde entgegennehmen durften, befindet sich auch die Tischlerei Norer aus Völs. Die Tischlerei wurde im Jahre 1857 gegründet und feiert somit heuer das 160-Jahr-Jubiläum. Individuelle und funktionelle Inneneinrichtungen auf höchstem Niveau zählen zu den Stärken des Unternehmens. Übrigens: Aus Anlass des runden Jubiläums gibt es am Samstag, dem 14. Oktober von 9 bis 13 Uhr einen Tag der offenen Tür, an dem man spannende und interessante Einblicke gewinnen kann.SPA-Hotel Jagdhof, NeustiftRestaurant Alt-Mösern, MösernGasthof Gröbenhof, FulpmesFreund GmbH, ThaurJohann Hörtnagl Werkzeuge, FulpmesDietrich Touristik, TelfsGasthof Kirchbrücke, MiedersTraditionshotel Krone, Matrei a. Br.