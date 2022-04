Das Roma-Theater-Festival bringt die berühmte "Bambina" in den Vierten. Das Stück erzählt die Geschichte der berühmtesten Blumen-Verkäuferin in Roma-Community Bulgariens.



WIEN/WIEDEN. Ende April findet an mehreren Standorten in Wien das 2. Internationale Roma-Theater-Festival statt. Unter dem Titel "E Bistarde – Vergiss mein nicht" wird es auch auf der Wieden haltmachen.

Am Sonntag, 24. April, wird im Theater Akzent in der Theresianumgasse 18 das Stück "Bambina, regina florilor" oder auch "Bambina, queen of flowers" aufgeführt. Es ist das erste Bühnenstück, das die Geschichte der Floristin Lina Victorița Georgescu aus Bukarest und der Roma-Floristen erzählt.

Vom Markt zum Imperium

Georgescu war den Bukarestern als "Bambina" bekannt. Die erfolgreiche Geschäftsfrau begann im zarten Alter von sieben Jahren, auf einem Markt Blumen zu verkaufen. Daraus erschuf sie ein Finanz-#%imperium, das sie bis zum Ende ihres Lebens führte. Das Stück erzählt auch die jüngere Geschichte Rumäniens und der dortigen Roma-Gemeinschaft.

Das Stück mit Alex Fifea, Zita Moldovan und Andrei Serban in den Hauptrollen wird um 19 Uhr im Theater Akzent gezeigt. Es wird in rumänischer Sprache mit englischen Untertiteln aufgeführt. Das Konzept stammt von Alex Fifea und Nona Şerbănescu.

Tickets kosten 25 Euro und können unter 01/501 65 13 306 oder online auf www.akzent.at reserviert werden. Informationen zum Festival und dessen Programm findet man auf www.romanosvato.at

