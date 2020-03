74 Personen in Österreich sind bis Samstag Vormittag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab das Innenministerium nach der täglichen ressortübergreifenden Lagebesprechung im Krisenstab bekannt.

Bei den vier Betroffenen im Burgenland handelt es sich um eine vierköpfige Familie aus der Slowakei - mehr dazu hier. In Niederösterreich wurden acht neue Coronavirus-Fälle bestätigt, auch in Oberösterreich wurden drei neue Fälle vermeldet. Die Landessanitätsdirektion Wien und der Medizinische Krisenstab der Stadt Wien bestätigten um 13 Uhr 23 Erkrankungen.

Coronavirus Hotline: 0800 555 621

Hotline für Konsumenten zu reiserechtlichen Fragen

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat im Auftrag des Sozialministeriums eine Gratis-Hotline eingerichtet, die seit Freitag Konsumenten zu reiserechtlichen Fragen berät. Die Hotline ist von Montag bis Sonntag, von 9 bis 15 Uhr, unter der Nummer 0800 201 211 erreichbar.

Der Verein wird im Rahmen der Hotline daher darüber aufklären, welche Optionen Verbraucherinnen und Verbrauchern zur Verfügung stehen, wenn sie von einer Reise aufgrund der Corona-Krise (kostenlos) zurücktreten wollen bzw. wie sie auf etwaige Stornobedingungen reagieren sollen.

Bundesminister Rudolf Anschober: „Die meisten Urlauber werden die schönste Zeit im Jahr ohne Probleme verbringen können. Sollten Sie aber dennoch überlegen, aufgrund der Coronavirus-Situation eine bereits gebuchte Reise nicht antreten zu wollen, stehen Ihnen die Expertinnen und Experten des VKI mit Rat und Tat zur Seite. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die meisten Reiseveranstalter in Sachen Coronavirus bei Umbuchungen oder Stornierungen kulant sind.“

Mundschutzmasken nach Wien geschmuggelt

Bei der Anhaltung eines türkischen Reisebusses haben Zöllner der Wiener Operativen Zollaufsicht 21.000 Einmal-Mundschutzmasken gefunden. Finanzminister Gernot Blümel: „Diese Schmuggelware schadet der Gesundheit und dem Wirtschaftsstandort Österreich. Wir lassen nicht zu, dass Betrüger aus den Sorgen angesichts der derzeitigen Situation Profit schlagen!“

Flüge fallen aus, Grenzkontrollen

Zur Eindämmung des Coronavirus werden in den kommenden zwei Wochen die Direktflüge aus Österreich in den Iran, nach Südkorea und zu den norditalienischen Flughäfen Bologna und Mailand eingestellt. Das teilte die Bundesregierung am Freitag Abend mit. Weitere Maßnahmen

