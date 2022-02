Das "Ihr Labor 1040" eröffnet seine neuen Räume in der Operngasse 17-21.



WIEDEN/MARGARETEN/FAVORITEN. "Ihr Labor" ist ein Verbund renommierter Ordinationen für Labordiagnostik und Mikrobiologie. Hier kann man etwa Untersuchungen wie Blutgruppenserelogie oder Blutzucker sowie auch ein EKG machen lassen.

Auch Infos zum Coronavirus und Corona-Tests werden von den beiden Laborleitern Mariette Berset und Florian Mayer und ihrem Team durchgeführt.

Barrierefreie Räumlichkeiten



Mit 7. September eröffnet "Ihr Labor 1040" die neuen, barrierefreien Räumlichkeiten in der Operngasse 17-21, gleich in der Nähe des Karlplatzes. So kann man leicht mit den Öffis mit der U4, U1 oder auch der 1er Bim zum Labor gelangen. Für Autofahrer steht eine kostenpflichtige Parkmöglichkeit in der TU-Garage zur Verfügung.

Das Labor hat alle Kassenverträge und ist von Montag bis Donnerstag von 7 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Die Blutabnahme ist zu folgenden Zeiten möglich: Montab bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr und Freitag von 7 bis 15 Uhr.

