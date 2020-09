Hypnose-Therapie ist vor einigen Jahren aus den USA nach Europa und Österreich geschwappt, als Hilfsinstrument, seine persönlichen Ziele zu erreichen. Darunter fallen etwa Abnehmen, Rauchentwöhnung oder Shopping-, Spiel- bzw. Sexsucht. Evie Sullivan hat sich als Coach auf die Behandlungsmethode der Stars spezialisiert – und betreut Klienten in Los Angeles wie Wien, via Skype und Zoom.

LOS ANGELES/WIEN. Wer kennt nicht das Ambros-Lied "Die Blume aus dem Gemeindebau"?, das Jose Prokopetz in den 80er Jahren über ein junges Mädchen in Stadlau geschrieben hat. Diese "Blume" ist Evie Sullivan, früher Schauspielerin am Wiener Burgtheater, Hollywood-Korrespondentin des Wochenmagazins News. In Wien geboren, lebt Sullivan jetzt in Los Angeles. Prokopetz kennt die Wienerin aus ihrer Zeit im Burgtheater. Sie hat zahlreiche Ausbildungen als Hypno-Therapeutin bei den Besten der Branche absolviert und 2014 ihr Studium an der University of Santa Monica mit einem Master in ‚Spiritual Psychology‘ abgeschlossen.

Vor Covid-19 fanden die Sitzungen persönlich statt: in der Praxis von Evie Sullivan im San Fernando Valley in Los Angeles oder ihrer Heimatstadt Wien. Nun werden die Hypno-Therapie-Sessions online absolviert – über Zoom und Skype. Mit Erfolg, wie ein Selbsttest zur gänzlichen Rauchentwöhnung bewiesen hat. Die persönliche Anwesenheit ist dafür nicht erforderlich!

Hpno(se)-Therapie: „Verstärkung positiver Gefühle“

Neben Lifestyle-Themen wie der Raucher-Entwöhnung kann diese Therapieform auch bei Drogenmissbrauch, Depressionen, Haut- und Darmproblemen, Angststörungen, chronischer Migräne, Tinnitus, Asthma und vielen weiteren Krankheiten helfen. Den Grund, warum sie sich auf Hyno(se)-Therapie als Behandlungsmethode spezialisiert hat, beschreibt Evie Sullivan so: „Ziel dieser Therapie ist es, positive Gedanken zu verstärken – und damit Gewohnheiten zu ändern, beziehungsweise neue Energie und Lebensfreude zu gewinnen.“

Hypnose: Kein Kontrollverlust

Auch dieses Ziel, mehr Kraft zu gewinnen, war im Selbsttest mit Erfolg gekrönt. Viele Menschen haben Vorbehalte, wenn sie von Hypnose-Therapie hören. "Die Hypnose, die Menschen in meinen Sessions erfahren, hat nichts mit Show-Business zu tun. Manche erleben sie als tiefe und konzentrierte Entspannung, andere als geführte Meditation.“ Keine Angst: Während einer Hypnose-Behandlung verliert man nie das Bewusstsein. Man ist immer wach, verliert nicht das Bewusstsein und ist nicht dem Willen des Hypnotiseurs ausgeliefert. Hypnose ist vielmehr ein stark fokussierter Konzentrationszustand. "Etwa so, als würde man etwas Schönes, Faszinierendes betrachten und dabei alles andere vergessen", bringt es die Therapeutin auf den Punkt.

„Jede Hypnose ist Selbsthypnose“

„Dieser Zustand ist für meine KlientInnen sehr kreativ“, erklärt Evie Sullivan. „Denn ihre Aufmerksamkeit ist bei der Hypno-Therapie auf ihre Gefühle und ihre Vorstellungskraft gerichtet. In meinen Sessions begeben sich meine Klienten in eine hypnotische Trance. In diesem Zustand werden unglaubliche Transformationen innerhalb kürzester Zeit möglich.“ Mit einer klassischen Therapie dauert es oft Jahre, was mit Hypno-Therapie in wenigen Stunden möglich ist.

Gemeinsam mit den KlientInnen erarbeitet die Therapeutin ein Szenario, wie ein Idealzustand aussehen könnte. Dieses Szenario setzt Sullivan dann während der Session fort. Sullivan: "Ich bin nur der Reiseleiter auf der Reise durchs eigene Ich – mit einem wunderschönen Reiseziel.“

