ÖSTERREICH. Die im Zuge der Corona-Pandemie eingeführte telefonische Krankmeldung ohne Arztbesuch wird wieder eingestellt. Das gilt ab Semptember nicht nur für Versicherte der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), sondern auch für Selbstständige und Bauern (SVS) sowie für Beamte, Eisenbahner und den Bergbau (BVAEB). Das haben die Sozialversicherungen am Mittwoch gegenüber der APA klargestellt.

Alle Krankenversicherungsträger haben allerdings die Möglichkeit, die telefonische Krankmeldung befristet wieder einzuführen für den Fall, dass die Zahl der Corona-Infektionen wieder deutlich steigt. Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres hatte den Beschluss zuvor als unverantwortlich kritisiert. Er warnte vor einer zusätzlichen Ansteckungsgefahr durch mehr Patienten in Ordinationen.

SVS startet mit Teleordination

Versicherte der SVS können künftig dafür die Teleordination in Anspruch nehmen: Vertragsärzte der Versicherung für Selbstständige und Bauern können via elektronischen Kommunikationsmitteln ihre Patienten beraten und dies entsprechend abrechnen, teilte die SVS mit. Das werde noch in diesem Monat möglich sein.

Die SVS und die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) haben sich dafür über einen Teleordinationstarif geeinigt. Der Vertragsarzt kann für eine Ordination via Telefon oder anderen elektronischen Kommunikationsmitteln 13 Euro abrechnen. Die Voraussetzung: Die Kommunikation erfolgt zwischen Patienten und Arzt und kann nicht etwa über eine Assistentin abgewickelt werden, da es sich bei der Teleordination um ein ärztliches Beratungsgespräch handelt, hieß es von der SVS am Mittwoch in einer Aussendung.

