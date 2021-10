In einer Ausstellung am Karlsplatz wird die Arbeit der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen vorgestellt. Man kann sie noch bis zum 24. Oktober besuchen.

WIEN/WIEDEN. Tagtäglich riskieren die medizinischen Fachkräfte von Ärzte ohne Grenzen sein Leben, um in Krisengebieten auf der ganzen Welt humanitäre Hilfe zu leisten. Von dieser Arbeit bekommen wir in Wien für gewöhnlich nur wenig mit. Zumindest war das bis jetzt so.

Denn bis Sonntag, 24. Oktober, zeigt die medizinische Hilfsorganisation in ihrer Ausstellung "Ärzte ohne Grenzen aus nächster Nähe" am Karlsplatz, was ihre Mitarbeiter überall auf der Welt leisten. Die kostenlose Veranstaltung findet im Freien statt, aufgeteilt auf zehn Zelte und Holzbauten. Unter anderem werden Fotos von realen Einsätzen der vergangenen 50 Jahren gezeigt.

Aufblasbarer OP-Saal

Die Führungen durch die Ausstellung wird von den Ärzten durchgeführt, die selbst daran beteiligt waren oder noch sind. Das Highlight ist dabei ein aufblasbarer Operationssaal, der einen Eindruck von den Herausforderungen, mit denen sich die Ärzte in den Krisengebieten oft konfrontiert sehen, vermitteln soll.

50 Jahre Jubiläum

Mit der Ausstellung will die Hilfsorganisation Aufklärungsarbeit leisten. Zum einen soll gezeigt werden, wie medizinisch-humanitäre Hilfe in Krisengebieten funktioniert, zum anderen soll die Öffentlichkeit auch auf die Konflikte in bestimmten Regionen, über die man in Österreich eher wenig weiß, aufmerksam gemacht werden.

Die Ausstellung finden in Zelten im Resselpark statt.

Die Ausstellung steht ganz im Zeichen des 50-jährigen Jubiläums der medizinischen Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Die offizielle Jubiläumsfeier wird voraussichtlich im Dezember stattfinden.

