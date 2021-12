Was soll das neue Jahr für die Bewohner der Wieden bringen? Wir haben uns im Bezirk umgehört.

WIEN/WIEDEN. Das vergangene Jahr hat nicht nur den Bewohnerinnen und Bewohnern der Wieden viel aufgebürdet: Die Corona-Pandemie hat weiterhin unser aller Leben fest im Griff.

Aber was bringt die Zukunft? Diese Frage haben wir vier Menschen aus dem 4. Bezirk gestellt. Allerdings haben wir uns nicht nach ihren Neujahrsvorsätzen erkundigt, sondern danach, was sie sich für das kommende Jahr wünschen. Und eines vorweg: Die Antworten waren so unterschiedlich wie die Befragten selbst.

Elmar Weixlbaumer, Verleger:

"Für 2022 wünsche ich mir mehr Zusammenhalt und mehr Toleranz für andere Meinungen und Lebenskonzepte im Bezirk. Im Vierten gibt es viele kleine Unternehmen und Kulturbetriebe. Da wäre es schön, wenn die Politik mehr Verständnis für die Situation der Künstler und den Wert der kleinen Unternehmer zeigen würde. Im vergangenen Jahr konnte man nicht viel Respekt vor der Arbeit der Selbstständigen erleben. Es wäre schön, wenn wir das 2022 ändern könnten."

Der Verleger wünscht sich mehr Verständnis für die Situation der Kulturschaffenden.

Sabrina Abrahams, Unternehmerin:

"Ich wünsche mir, dass bei Veranstaltungen am Karlsplatz der Bereich rund um den Platz nicht mehr abgesperrt wird. Mein Café befindet sich direkt daneben und es ist schade, dass dadurch keine neue Kundschaft zu meinem "Wunderladen" findet. Früher gab es keine Sperren und bei Events wie dem Popfest haben viele ihren Weg zu mir gefunden und eine Pause gemacht. Für 2022 wünsche ich mir, dass das Finden neuer Kunden nicht erschwert wird."

Die "Wunderladen"-Geschäftsführerin wünscht sich, dass das Grätzel mehr in Feste miteinbezogen und nicht ausgegrenzt wird.

Mathias Frischauf, Architekt:

"Wien steht auch abgesehen von der Pandemie vor großen Herausforderungen, besonders wichtig ist für mich unser Umgang mit dem öffentlichen Raum. Nach wie vor ist ein viel zu großer Teil des urbanen Raumes dem motorisierten Individualverkehr zugeschrieben.

Hier muss sich endlich etwas ändern - zur Steigerung der Lebensqualität aller Stadtbewohner und nicht zuletzt, weil wir das erklärte Ziel Klimaneutralität nicht durch den Bau zusätzlicher Straßen erreichen werden.

Es gibt genügend Städte, die uns Inspiration und Beispiel sein können, wie wir mit mutigen, zukunftsorientierten Interventionen auch Wien nachhaltig positiv transformieren könnten. Barcelona´s Superblocks oder die enormen Investitionen in das Pariser Fahrradwegenetz sind Beispiele für Entwicklungen, wie ich sie auch in Wien sehen möchte.

Ja, Wien ist natürlich super, aber ich wünsche mir, dass die Stadtregierung die Zeichen der Zeit erkennt und mit ihrer Verkehrspolitik einen zeitgemäßen Weg einschlägt."

Dem Architekt ist Mathias Frischauf ist der Umgang mit dem öffentlichen Raum besonders wichtig.

Anna Sulik, Lektorin:

"Grünzonen sind auf der Wieden immer noch Mangelware – schade, da Parks nicht nur für die Erholung wichtig sind, sondern auch als Kühlzonen für die immer heißer werdenden Sommer. Ich wünsche mir für 2022, dass der öffentliche Raum vielfältiger genutzt wird und konsumfreie Zonen errichtet werden. Parkende Autos belegen die Hälfte der Gehsteige. Das sollte minimiert werden, damit es Platz für die Menschen gibt. Ich würde mich auch über mehr Bezirksfeste freuen."