Welche Apotheke hat im 4. Bezirk oder in der Nähe rund um die Uhr und am Wochenende geöffnet? Hier finden Sie eine Übersicht für die aktuelle Woche.

WIEN/WIEDEN. Außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Apotheken gibt es auf der Wieden und in den Nachbarbezirken Bereitschaftsapotheken, die rund um die Uhr und am Wochenende geöffnet haben.

Die Bereitschaftsdienste laufen dabei jeweils bis 8 Uhr am darauffolgenden Tag. Allerdings fallen außerhalb der regulären Öffnungszeiten Gebühren an: 3,80 Euro in der Zeit zwischen 20 und 8 Uhr sowie 1,30 Euro an Sonn- und Feiertagen.

Diese Apotheken sind im 4. Bezirk von 24. bis 31. März für Sie da:

Mittwoch, 24. März

Paulaner-Apotheke (4., Wiedner Hauptstraße 18)

(4., Wiedner Hauptstraße 18) Alte Hofmühl-Apotheke (6., Hofmühlgasse 9)

Donnerstag, 25. März

Johannes-Apotheke (10., Wiedner Gürtel 7)

(10., Wiedner Gürtel 7) St. Charles Apotheke (6., Gumpendorfer Straße 30)

Freitag, 26. März

Apotheke Zum heiligen Florian (4., Wiedner Hauptstraße 60)

(4., Wiedner Hauptstraße 60) Salesianer-Apotheke (3., Salesianergasse 14)

Samstag, 27. März

Belvedere-Apotheke (4., Prinz-Eugen-Straße 24)

(4., Prinz-Eugen-Straße 24) Herz-Jesu-Apotheke (5., Wiedner Hauptstraße 95)

Sonntag, 28. März

Apotheke Zum Einhorn (4., Margaretenstraße 31)

(4., Margaretenstraße 31) Elisabeth-Apotheke (10., Favoritenstraße 76 b)

Montag, 29. März

Johann Strauß-Apotheke (4., Johann Strauß Gasse 32)

(4., Johann Strauß Gasse 32) Apotheke Zum heiligen Geist (1., Operngasse 16)

Dienstag, 30. März

Schutzengel-Apotheke (4., Favoritenstraße 11)

(4., Favoritenstraße 11) Margareten-Apotheke (5., Margaretenstraße 75)

Mittwoch, 31. März