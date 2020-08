Der wöchentliche Überblick über die Themen, die Österreich am meisten bewegt haben.

So wird der Schulstart in Österreich

Am Montag wird Bildungsminister Heinz Faßmann sein Konzept zum Corona-sicheren Schulstart im Herbst vorlegen. Der RMA verriet das Ministerium aber schon vorab, welche Maßnahmen gesetzt werden sollen.

Faßmann: "Keine bundesweiten Schulschließungen wegen Corona"

Drogen per Post

Im Briefzentrum Inzersdorf in Wien haben die Diensthundeführer des Zolls mit ihren Diensthunden heuer bereits 54,6 Kilogramm Drogen beschlagnahmt. Per Post wird von Amphetaminen über Cannabis bis zu Kokain alles verschickt.

Zoll stellte im Postverteilzentrum Wien rund 55 Kilo Drogen sicher

Sonderlandtag zur Commerzialbank

Während die SPÖ von einem „Kriminalfall einer Privatbank“ und einem Kontrollversagen der Bundesbehörden sprach, ortet die ÖVP „viele SPÖ-Verbindungen“ im Netzwerk rund um Martin Pucher und ein Vernachlässigung der Aufsichtspflicht des Landes.

„Kriminalfall“ oder doch auch ein „Politskandal“?

Reisewarnung: Folgen für Kroatien-Rückkehrer

Urlauber, die sich derzeit in Kroatien befinden, werden dringend aufgerufen heimzukehren. Die Reisewarnung tritt um Mitternacht von Sonntag auf Montag in Kraft, wie das Außenministerium am Freitag mitteilte.

Österreich verhängt Reisewarnung für Kroatien

Durchschnaufen für Angestellte?

Die SPÖ und die Gewerkschaft GPA-djp fordern eine bezahlte Maskenpause für Arbeitnehmer. Die SPÖ kündigte eine entsprechende Initiative im Parlament an. Gegenwind kommt von der WKÖ und Wirtschaftsministerin Schramböck.

Forderung nach bezahlter Maskenpause im Handel