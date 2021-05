Der Regenbogenmonat naht: Der Juni steht wieder ganz im Zeichen der LGBTIQ-Community. Eröffnet wird mit der "Fensterl Parade".

WIEN. Im vergangenen Jahr hat es auch die LGBTIQ-Community ordentlich durchgebeutelt. Trauriger Höhepunkt: Das Zerreissen von Regenbogenfahnen auf offener Bühne. Anlässlich des Regenbogenmonats Juni setzt die LGBTIQ-Community am 5. Juni ein starkes Zeichen nach einem harten Jahr.

“Mit der Fenster Parade hat sich die LGBTIQ-Community am Beginn der Coronakrise für kurze Zeit die Sichtbarkeit im öffentlichen Raum zurückerobert. Es war ein wunderbarer, kollektiver Moment. Das soll es heuer auch werden”, sagen die OrganisatorInnen der Aktion.

Zeichen setzen mit Regenbogenfahnen

Mit Unterstützung der Stadt Wien eröffnet die "Fensterl Parade" in diesem Jahr den Regenbogenmonat Juni. Am kommenden Samstag wird dazu aufgerufen, an Fenstern und Balkonen ein Zeichen zu setzen: mit Regenbogenfahnen, Transparenten, und aktivistischen Botschaften.

Die Fahne der "Fensterl Parade" hat zusätzlich ein Fenster abgebildet.

Foto: Inés Bacher

hochgeladen von Barbara Schuster

Zwischen 13 und 17 Uhr liefert Radio FM4 auch heuer das musikalische Programm zur "Fensterl Parade". Soundbikes fahren auf drei Routen durch Wien. “Zeigt euch an euren Fenstern oder nehmt eure Liebsten und die Soundbox mit in den Park. Und vor allem: Seid laut und sichtbar”, heißt es vom Team der "Fensterl Parade".

Mitmachen auf Instagram

Die erste "Fensterl Parade" hat mit einer besonderen Fahne gestartet. Die Farben der Regenbogenfahne verlaufen ineinander. Zudem ist ein Fenster auf der Fahne der "Fensterl Parade" zu sehen. Ausgewählte Lokale, Vereine und Geschäfte werden auch heuer wieder als Abholstationen für Fahnen fungieren.

Die Aktion wird auch auf Instagram unter www.instagram.com/fensterlparade begleitet. Wer möchte, macht ein Foto seines Fensters, markiert die @fensterlparade und postet #fensterlparade2021 dazu. Weitere Infos gibt es auf www.fensterlparade.org