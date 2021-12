Von Pop-up-Gottesdienst bis Online-Mette: Die Pfarre zur Frohen Botschaft hat sich heuer ein besonderes Programm zu Weihnachten überlegt – natürlich Corona-konform.



WIEN/WIEDEN/MARGARETEN. Die Pfarre zur Frohen Botschaft – bestehend aus den Pfarrgemeinden St. Elisabeth, St. Florian, St. Thekla und Wieden-Paulaner – hat sich für Weihnachten ein besonderes Programm überlegt.

Statt einiger weniger Großfeiern mit hunderten Menschen wird es Corona-bedingt am 24. und 25. Dezember insgesamt 56 Gottesdienstangebote geben.

Kinder-Weihnachtsbetreuung

An Heiligabend kümmert sich die Jungschar St. Thekla um die kleinen Wartenden. Von 8 bis 12 Uhr wird gemeinsam gespielt, gebastelt und gebacken. Kostenbeitrag: 5 Euro. Anmeldung und weitere Infos auf Pfarre.zurFrohenBotschaft.at

Pop-up-Gottesdienste

Am 24. Dezember gibt es an insgesamt acht öffentlichen Orten zwischen 14 und 18 Uhr 23 Open-Air-Weihnachtsandachten mit Musik, Gebeten, Fürbitten und Segen. Gefeiert wird bei jedem Wetter. Wer möchte, bringt eine Laterne für das Friedenslicht mit.

Auf der Wieden:

• Oberes Belvedere: 15, 16, 17 Uhr

• vor dem Theater Akzent: 15, 16 Uhr

• St.-Elisabeth-Platz: 17.30 Uhr

• vor der Karlskirche: 15.30, 16.30 Uhr

• Südtiroler Platz: 15, 16 Uhr

• Draschepark: 14, 15 Uhr

• Rubenspark: 15, 16 Uhr

In Margareten:

• Klieberpark: 17.30 Uhr

Stationsgottesdienst

In den vier Kirchen wird es viele kurze Gottesdienste geben. Dabei gehen kleinere Gruppen wie Familien oder Paare durch verschiedene Stationen in der Kirche. Möglich ist das in der Kirche St. Elisabeth zwischen 14.30 und 17 Uhr sowie in der Kirche St. Florian zwischen 15 und 17 Uhr. Eine FFP2-Maske ist verpflichtend zu tragen und der Mindestabstand einzuhalten.