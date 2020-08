Gewinnen Sie Tickets für das Europäische Forum Alpbach, dass von 23. August bis 3. September 2020 stattfindet.

ÖSTERREICH. Seit 1945 findet das Europäische Forum Alpbach (EFA) alljährlich im August im Tiroler Bergdorf Alpbach statt. Heuer findet das Forum vorwiegend als Onlinekonferenz mit sehr reduzierte Präsenz vor Ort statt. Eröffnet wird das EFA 2020 am 23. August von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Auch dieses Jahr darf sich das Forum über viele große Namen im Programm freuen. So wird etwa UN-Generalsekretär António Guterres per Live-Zuschaltung in die Konferenz über die Zukunft des Multilateralismus und der Vereinten Nationen sprechen.

Die Österreichische Bundesregierung wird u.a. mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Bildungsminister Heinz Fassmann vertreten sein. Und auch Kunst und Kultur sind wieder Teil des Forums. Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor Karl Markovics wird zum von ihm gewählten Thema „Aus der Tiefe“ mit verschiedenen Persönlichkeiten sprechen.

