Am Donnerstag sorgen heiße und feuchte Luft für kräftige Gewitter in Österreich.Starke Unwetter mit Gewitter und Hagel gibt es derzeit u.a. in Ober- und Niederösterreich.

ÖSTERREICH. Der Nachmittag bringt in weiten Teilen Österreichs zunehmend gewittriges und schaueranfälliges Wetter. Nur die Landesteile ganz im Osten bleiben noch länger etwas ausgespart. Hier nimmt die Gewitterneigung ab dem späteren Nachmittag zu, heißt es von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Laut der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) sind erste Schauer und Gewitter schon im Waldviertel und in der Obersteiermark nieder gegangen. Heftige Gewitter gibt es derzeit im Alpenvorland sowie im gesamten Bergland. In Vöcklabruck wurde sogar eine orkanartige Sturmböe mit 113 km/h gemessen.

In den letzten Stunden hat es bereits im zentralen Bergland teils kräftige Gewitter gegeben. Diese ziehen nun langsam in Richtung Osten. In den kommenden Stunden wird es laut UWZ im südöstlichen Flachland zunehmend gewittrig. Ebenso hat sich im Wiener Becken eine kräftige Zelle gebildet. Auch im Raum Wien steigt die Gewitterneigung deutlich an.

Radarbild mit Blitzen

Foto: ©UBIMET/AUSTROCONTROL

hochgeladen von Julia Schmidbaur

Achtung: Es besteht die Gefahr von kleinräumigen Überflutungen! Auch kleinkörniger Hagel sowie lokale Sturmböen sind möglich. Am späten Abend sowie in der Nacht nimmt laut der UWZ die Gewitterneigung wieder ab. Regenschauer ziehen aber vor allem noch im Osten des Landes durch.