Der Dienstag war hierzulande der bisher heißeste Tag des Jahres. In der Wiener Innenstadt wurden 37,2 Grad gemessen.

ÖSTERREICH. Im Vergleich zum Vorjahr verläuft der Sommer dieses Jahr wechselhaft. Am Dienstag fiel gegen 17 Uhr mit 37,2 Grad dann aber der diesjährige Hitzerekord. Der lag bis dahin bei 35,5 Grad, die am 10. Juli ebenfalls in Wien gemessen wurden.

Bei rund 200 von insgesamt 280 Wetterstationen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik wurden am Dienstag mehr als 30 Grad gemessen, berichtete die ZAMG. Hinter dem Hitzerekord in Wien lagen Innsbruck Universität, die Marktgemeinde Hohenau an der March in Niederösterreich und Wien Donaufeld mit 36,3 Grad.

Wiener Bäder überlastet

Bei der Hitze suchten viele das nächste Freibad auf. In Wien sorgte der Ansturm für Zugangssperren bei den Freibädern. Die im Verlauf der Coronavirus-Pandemie installierte "Bäderampel“ der Stadt zeigte am Nachmittag bei fast allen Schwimmbädern Rot an.

Unwettergefahr

Mit dem Badewetter ist er vorerst aber auch schon wieder vorbei. Seit Dienstagnachmittag ist in Teilen Österreichs mit schweren Gewittern zu rechnen. Die ZAMG hat eine Warnung der vorletzten Stufe herausgegeben, es gilt: "Achtung! Schwere Gewitter in Sicht". Am Abend zieht von Vorarlberg und Tirol ausgehend eine weitere Gewitterlinie übers Land. Das Burgenland und Wien sind weniger betroffen.

