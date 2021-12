Italienische Köstlichkeiten bis vor die Haustür: Die Trattoria Officina verwöhnt mit authentischer Küche.

WIEN/WIEDEN. Wer Fernweh nach Italien hat und sein kulinarisches Glück gerne in den dafür typischen engen Gassen sucht, muss nicht den Koffer packen und eine Reise in den Süden antreten. Denn die Trattoria Officina in der Neumanngasse 4 ist ein Geheimtipp für Fans authentisch italienischer Küche.

Auch gute Pasta darf nicht fehlen.

Foto: nettworkin.com.

Die Karte bietet Speisen aus allen Regionen Italiens. Von Tagliatelle über Ravioli bis zu Fleisch- und Fischgerichten gibt es ein großes Angebot an italienischen Spezialitäten. "Zu meinen Lieblingsspeisen gehören die gefüllten Ravioli und die Tagliatelle mit Muscheln im Bohnensud, aber auch die Parmigiana. Ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Ich trinke auch sehr gerne unseren Hauswein", lacht der Betreiber Alessandro d’Ambrosios.

Die Gäste werden verwöhnt.

Foto: nettworkin.com.

Zu den flüssigen Spezialitäten zählen Sprizz aus selbst angesetztem Orangen- oder Zitronen-Limoncello und der "vino della casa" aus Italien.



Frisch aus Italien geliefert

Seinen Gästen verspricht er: "Auf unserer Karte kann ich alles empfehlen – wie ein stolzer Vater, der von seinen Kindern spricht. Wir haben bei der Zusammenstellung an alle Geschmäcker gedacht. Jeder sollte das Passende für sich finden." Im Lokal gilt: Alle italienischen Spezialitäten wie Prosciutto crudo oder Mozzarella kommen aus Italien. Ansonsten wird regional eingekauft.

Die Betreiber des Lokals haben mittlerweile gelernt, mit den großen Herausforderungen des Lockdowns umzugehen: Das Lokal eröffnete im November 2019, musste aber aufgrund der Pandemie nur kurze Zeit später wieder schließen. Das tut seinem Erfolg jedoch keinen Abbruch.

Eine breite Variation an Spezialitäten wird geboten.

Foto: nettworkin.com

Die Trattoria Officina in der Neumanngasse 4 ist ab 20. Dezember täglich von 12 bis 15 Uhr sowie von 18 bis 21 Uhr geöffnet. Erreichbar ist das Lokal unter 01/353 40 50 und www.officina.rest.