Wie kann man das nationalsozialistische Propaganda-Wandbild in der Faulmanngasse Ecke Operngasse künftig kontextualisieren? Mit dieser Frage beschäftigten sich in den letzten Monaten zehn Studierende. Ihre Vorschläge für künstlerische Interventionen wurden jetzt im Rahmen eines Buches präsentiert.

WIEN/WIEDEN. Taubenklo, Kreuze quer durch oder doch lieber eine zwielichtige Beleuchtung? Hierbei handelt es sich um nur eine Handvoll von Ideen von zehn Studierenden, wie man mit dem nationalsozialistischen Wandbild in der Faulmanngasse Ecke Operngasse neben einer Kontextualisierungstafel umgehen könnte.

Auf dem Bildnis sind drei Männer zu sehen, die an ihren Uniformen und Attributen als ein Arbeiter, ein Bauer und ein Techniker zu erkennen sind. Der Bauer steht über den beiden anderen Männern. Alle drei haben die gleichen Gesichtszüge. Gleich unter den Gestalten steht in Frakturschrift der nationalsozialistische Propagandaspruch "Es gibt nur einen Adel, den Adel der Arbeit."

Ins Bewusstsein rücken

Erarbeitet wurden diese Vorschläge im Rahmen einer Lehrveranstaltung an der Universität für angewandte Kunst Wien. "Wir leben im Jahre 2022 immer noch in einer Stadt, in der NS-Wandbilder unkommentiert rumhängen und wo noch immer Antisemiten geehrt werden", bekräftigt Cornelia Offergeld von KÖR ("Kunst im öffentlichen Raum"), die das Projekt kuratorisch begleitet.

Bei dem Bild handelt es sich um ein bekanntes Propaganda-Image der Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten.

"Deswegen braucht es immer wieder Gruppen, die dieses toxische historische Erbe ins öffentliche Bewusstsein rücken und öffentliche Institutionen, die sich sorgfältig dem zeitgenössischen Erinnern widmen", führt sie fort.

Weitere Schritte im Herbst

Alle Vorschläge für künstlerische Interventionen wurden jetzt im Rahmen des Buches "Living and Non-Living Bodes - Interventions in Public Spaces" veröffentlicht. Sie unterscheiden sich grundlegend voneinander. So geht es in einem Projekt darum, dass man das Bildnis einfach durchstreicht, während ein anderer Student vorschlägt, dass man das Original-Gestell, das der damalige Künstler für die Realisierung des Kunstwerks verwendet hat, aufstellt und dadurch an dessen nationalsozialistische Geschichte erinnert.

Zehn Studierende erarbeiteten im Rahmen des Projektes Vorschläge zur künstlerischen Kontextualisierung und stellten diese innerhalb einer Publikation vor.

Was tatsächlich von diesen Ideen umgesetzt wird, soll laut Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl (SPÖ) durch Abstimmungen der Anwohner im Herbst entschieden werden. Aber wie Offergeld sagt, hänge es auch von dem Gutwillen des derzeitigen Hausbesitzers ab.

Die Kontextualisierung des Wandbildes ist schon seit Jahren ein heiß diskutiertes Thema in der Bezirksvertretung. So haben Grün und Links öfters Anträge in der Bezirksvertretungssitzung dazu gestellt, bis die Ideensammlung vor wenigen Monaten in Gang gebracht wurde (die BezirksZeitung berichtete).

