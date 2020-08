Nach einem ersten Treffen mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) finanzielle Hilfe durch den Bund zugesagt. Anschober sprach in einer Pressekonferenz am Mittwoch von einem „dreistelligen Millionenbetrag“ für die ÖGK.

ÖSTERREICH. Die Gespräche seien äußerst konstruktiv verlaufen und der Bund werde seine Verantwortung wahrnehmen, erklärte Anschober. Bei dem Gesamtpaket, inklusive dem Zeitraum 2021 und 2022, soll es um einen „schon größeren dreistelligen Millionenbetrag“ gehen. Etwaige Verschlechterungen für die Versicherten schloss der Gesundheitsminister aus.

Am 9. September soll es zur nächsten Gesprächsrunde mit der ÖGK kommen. Termine mit den anderen Krankenkassen, etwa der Selbstständigen-Versicherung SVS, sollen folgen. Bevor man sich für die ÖGK auf eine genaue Summen festlegt, soll eine Expertenrunde – mit Beteiligung des Finanzministeriums – bis 4. September für eine einheitliche Zahlengrundlage sorgen. Zuletzt hatte die Krankenversicherungen gemeinsam mit einem Minus von 558 Millionen Euro für heuer gerechnet, 427 Millionen Euro davon entfallen auf die ÖGK. Ob es zu einem kompletten Kostenersatz kommen wird, ließ Anschober aber offen.

Wöginger: Keine Leistungskürzungen

ÖVP-Klubchef August Wöginger erklärte dazu im Gespräch mit der APA, dass es für eine staatliche Unterstützung einen Regierungs- und einen Parlamentsbeschluss brauche. Es sei wichtig , dass es – wie schon in einer parlamentarischen Entschließung festgelegt – keine Leistungskürzungen oder Beitragserhöhungen für die Versicherten geben werde, betonte Wöginger. Grund zur Sorge bestehe nicht, die Liquidität der ÖGK sei nach wie vor gewährleistet.

Vertreter der österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zeigten sich am Mittwoch zuversichtlich nach dem Treffen mit dem Gesundheitsminister. Andreas Huss (SPÖ), im laufenden Halbjahr Obmann der Kasse, sagte im Gespräch mit der APA, dass anerkannt worden sei, dass die ÖGK unverschuldet in eine schwierige Finanzsituation gekommen sei. Der Bund habe sich zur Notwendigkeit einer Unterstützung bekannt. Positiv sei auch, dass man sich gegen Leistungskürzungen und für Hilfen auch in den Jahren 2021 und 2022 ausgesprochen habe. Erledigt sei die Krise aber nicht, betonte Huss. Denn neben dem heuer erwarteten Defizit gebe es auch noch 440 Millionen Euro an Stundungsaußenständen. Komme nun, wie von Kreditschützern erwartete, die große Insolvenzwelle, so müsse man einen großen Teil davon im kommenden Jahr abschreiben, befürchtet der Obmann gegenüber der APA.

Ausblick für 2020

2019 lag das Ergebnis der Krankenversicherungsträger bei einem Minus von 118 Millionen Euro, bei einem Gesamtbudget von rund 20 Milliarden Euro. "Für das heurige Jahr weist die derzeitige Prognose für die Krankenversicherungen ein Minus von 558 Millionen Euro bei einem Gesamtbudget von 20,2 Milliarden aus", fasste Ingrid Reischl, Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, vor kurzem die Bilanz-Prognose 2020 zusammen. Verglichen mit dem Voranschlag (-216 Millionen Euro) habe sich das Bilanzergebnis damit um 342 Millionen Euro leicht verringert. "Ein Grund ist hier in der Corona-Krise zu finden. Ging man im Voranschlag 2020 noch von einem Beitragswachstum von 4,1 Prozent aus, zeigt sich aktuell ein Wachstum von nur 1,1 Prozent", so Reischl.