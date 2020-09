Für Arbeitslose soll es einen Bildungsbonus in der Höhe von 180 Euro geben. Mehr Geld vom Bund kommt auch für die Sonderbetreuungszeit. Der Familienhärtefonds wird aufgestockt.

ÖSTERREICH. Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) haben am Mittwoch nach dem Ministerrat neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise präsentiert. Zum einen soll es einen Bildungsbonus für Arbeitslose geben, die sich umschulen lassen wollen. Der Bildungsbonus ist für jene Personen vorgesehen, die ab Oktober in der Corona-Arbeitsstiftung Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen für mindestens vier Monate absolvieren. Sie sollen künftig zusätzlich zum Arbeitslosengeld ab dem ersten Monat einen Bildungsbonus in der Höhe von 180 Euro erhalten. Das entspricht laut Aschbacher einer durchschnittlichen Erhöhung des Arbeitslosengelds um 19 Prozent. Rund 100.000 Menschen sollen mit der Maßnahme erreicht werden. Auf Bereiche, für die es sinnvoll wäre sich umschulen zu lassen, nannte Aschbacher etwa Digitalisierung, Klimaschutz oder Pflege.

Bei der Sonderbetreuungszeit soll es künftig möglich sein, diese für einzelne Tage oder Halbtage in Anspruch zu nehmen, erklärte Aschbacher. Der Bund wird das statt wie bisher zu einem Drittel zur Hälfte finanzieren. Die Väterbeteiligung sei in der ersten Phase bei einem Drittel gelegen, zeigte sich Aschbacher erfreut.

Der Familienhärtefonds wird von 60 auf 100 Millionen Euro aufgestockt. Grund dafür sei, dass die Zahl der Antragstellungen wesentlich höher ist als angenommen. Für anspruchsberechtigte Familien sollen so Einkommensverluste abgefedert werden, erklärte Aschbacher. Außerdem werde in diesen Tagen der Kinderbonus ausbezahlt. Zusätzlich zur Familienbeihilfe werden 360 Euro pro Kind überwiesen. Mit diesem Mix aus Maßnahmen werde man vorbereitet in den Winter gehen, betonte Aschbacher.

Anschober rechnet nicht mit Umschaltung auf Orange

Gesundheitsminister Rudolf Anschober sprach erneut von einer schwierigen Situation, die man in Europa derzeit wieder habe. In Österreich seien hauptsächlich zwei Bundesländer, Wien und etwas reduzierter Tirol, betroffen. Er sei mit beiden Bundesländer in engen Kontakt. „Für mich persönlich sind diese Zahlen zu diesem Zeitpunkt heute zu hoch“, betonte Anschober. Trotz steigender Infektionszahlen geht der Minister derzeit aber nicht davon aus, dass die Coronavirus-Ampel Ende der Woche in Wien oder einem anderen Gebiet auf Orange gestellt werde: „Ich hab kein Indiz, dass es derzeit in diese Richtung geht, aber entscheiden wird die Kommission.“ Am Freitag werde es dann Empfehlungen geben, die man umsetzen werde.

Ampelfarbe Gelb in Innsbruck – Platter appelliert Maßnahmen freiwillig umzusetzen