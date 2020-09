Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) plant puncto Coronavirus-Ampel eine „weitere regionale Differenzierung auch innerhalb von Bezirksgrenzen“. Die Kritik daran reißt weiterhin nicht ab, nach Linz, von wo eine Blockade in Aussicht gestellt wurde, stellt sich nun auch Wien quer. DPÖ und SPÖ wollen laut MEdienberichten das Covid-Gesetz blockieren. Indes lobt der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Christoph Grabenwarter, das Konzept.

ÖSTERREICH. Anschober konkretisierte am Samstagnachmittag bei einer Pressekonferenz seinen Plan: Die Abgrenzung zwischen den Regionen müsse noch spezifischer vorgenommen werden, nicht nur auf Bezirksebene. „Dort, wo der Bedarf da ist. Das kann ein halber Bezirk sein oder auch drei Gemeinden.“ Als Beispiel für eine stärkere regionale Differenzierung nannte Anschober etwa Niederösterreich, wo es einen Flächenbezirk gebe, der vom Wiener Umland „bis ins Gebirge“ reiche. Dort könnte durchaus eine unterschiedliche virologische Situation vorliegen, die letztlich für eine Abgrenzung gegeben sein müsse.

Ampel-Projekt wird weiterentwickelt

Jedoch warnte Anschober vor einem „Fleckerlteppich“. Es brauche eine „logische Differenzierung und Abgrenzung“. Diese regionale Differenzierung sei Teil des „Weiterentwicklungsprozesses“, in dem sich das Ampel-Projekt befinde. Man habe "noch nicht das Endstadium“ erreicht. Anschober appellierte an die Experten der Bundesländer, sich „offensiv in die Willensbildung einzubringen“. Neben der spezifischeren Abgrenzung gehe es auch darum, die Tourismusgebiete verstärkt zu verankern sowie die Pendlerströme zu berücksichtigen.

Dieses Konzept der regionalen Differenzierung sei bei einem Treffen zwischen Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und dem Minister am Freitagabend in Innsbruck konkretisiert worden. Als Beispiel hatte Platter das infektionsfreie Alpbachtal im auf Gelb geschalteten Bezirk Kufstein genannt. „Die ersten Erfahrungen haben gezeigt, dass einzelne Talschaften oder Regionen bei der Bewertung der epidemiologischen Situationen nicht treffsicher genug abgebildet sind“, so der Landeschef am Samstag.

Kritik kommt von der SPÖ

Mit der Corona-Ampel soll künftig die Lage in den einzelnen Bundesländern und Bezirken eingeschätzt werden, worauf in Folge auch notwendige Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus gesetzt werden sollen. Kritik an der Corona-Ampel kommt von der SPÖ. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) kritisierte den neuen Vorstoß von Anschober. Eine regionale Differenzierung ergebe in Wien keinen Sinn, da die Menschen ja nicht ausschließlich innerhalb von Bezirken leben würden. Hacker ortet eine politische Färbung bei den Schaltungen und sprach im Ö1-Mittagsjournal bezog sich Hacker auf Wien und Linz. In beiden Städten gebe es verhältnismäßig weniger Fälle als in den jeweils nahe gelegenen Städten Wiener Neustadt und Wels. Wien und Linz sind rot regiert, Wiener Neustadt hat einen ÖVP-Bürgermeister, Wels einen freiheitlichen Stadtchef. Der Stadtrat meinte, dass das Konzept insgesamt begrüßenswert, aber noch nicht fertig ausgereift sei.

Georg Dornauer, Landesparteivorsitzender und Klubobmann der SPÖ Tirol: Die rechtliche Verbindlichkeit der Ampel sei nicht gegeben, die Maßnahmen seien unklar und nach wie vor unterschiedlich (auch in Bezirken gleicher Farbe) und für Veranstaltungen herrsche nun noch mehr Unsicherheit als zuvor.

Opposition plant Boykott des Gesetzes

Medienberichten zufolge wollen SPÖ als auch FPÖ das Gesetz, das die Grundlage für die Corona-Ampel darstellt, im Bundesrat zu blockieren. Damit könnte sich die rechtliche Grundlage der Corona-Ampel-Maßnahmen bis mindestens Mitte Oktober verzögern. „Wir werden dem Covid-Gesetz in der zur Begutachtung vorgelegten Form nicht zustimmen. Und wir haben im National- und Bundesrat immer ein konsequentes Abstimmungsverhalten“, wird der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried von "Österreich" zitiert. Die Art und Weise, wie diese Ampel gehandhabt wird, sei "chaotisch und überhaupt nicht nachvollziehbar". Das würde sich auch mit dem vorgelegten Covid-Gesetz nicht ändern, dort komme die Ampel nicht vor. "Verordnungen ohne gesetzliche Deckung und auf intransparenter Basis würde der Verfassungsgerichtshof wohl wieder aufheben.“

Auch die FPÖ wolle dem Gesetz im Bundesrat am 8. Oktober nicht zustimmen, der Nationalrat müsste einen Beharrungsbeschluss fassen.

Anschober verteidigt Beschlüsse

Zu den Kritikpunkten äußerte sich Anschober gelassen. Die Expertenkommission habe „faktenbasierte Vorschläge“ bzw. Empfehlungen abgegeben – und diese setze er um. Die Reaktion der politisch Verantwortlichen in Oberösterreich habe ihn „verwundert“. In Oberösterreich hätten bis vor einer Woche in Bezug auf Mund-Nasenschutz dieselben Rahmenbedingungen gegolten, die nun mit deiner gelben Ampel eingehalten werden müssen. Zudem würden in Linz Clusterbildungen „schon relativ lange und relativ stabil“ bestehen, verwies der Minister auf die dortigen Infektionszahlen.

Oberster Verfassungsrichter lobt Konzept

Positiv äußerte sich der Präsident des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), Grabenwarter auf Ö1 „Im Journal zu Gast“ in Bezug auf die Ampel. Er verglich sie mit der echten Ampel im Straßenverkehr. Auch hier gehe es darum, den Menschen rasch zu signalisieren, was sie tun müssten, um sich selbst und andere zu schützen. Zudem sei die Verordnungsdichte der Bevölkerung zumutbar.

