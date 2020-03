Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) traten am Freitag Abend vor die Presse, um über aktuelle Entwicklungen zum Corona-Virus zu informieren.

ÖSTERREICH. Bei 4.000 bisher durchgeführte Testungen in Österreich sind 55 Menschen positiv getestet worden, einige davon sind wieder gesund. Informations-Hotline: 0800 555 621. Bei Verdacht wählen Sie die Hotline 1450.

Bei einer um 20.00 Uhr im Medienzentrum des Innenministeriums angesetzten Pressekonferenz gaben Kurz, Anschober und Nehammer bekannt, dass sich die österreichische Regierung auf mehrere Maßnahmen geeinigt.

Kurz ergriff als erster das Wort: "Wir haben in der Regierung entschieden, dass es ab nächster Woche einige Maßnahmen gibt, die eine Ausweitung in Österreich verzögert sollen.

- Direktflüge aus Österreich in den Iran, Südkorea und nach Norditalien, also Mailand und Bologna, werden eingestellt.

- Es werden punktuelle Gesundheitschecks bei Grenzübergänge nach Italien eingeführt.

- Es werden Maßnahmen für Drittstaatsangehörige eingeführt, die auf zwei Wochen befristet werden. Danach werde entschieden, wie es weiter geht. Konkret handle es sich um Teile Chinas, Südkorea und Iran. Für diese Länder brauchen Einreisende eine Bestätigung vonseiten eines Arztes, dass keine Corona-Infektion vorliegt. Kurz bedankte sich bei den bei den beiden Ministern und allen Einsatzkräften für ihren Einsatz.

Anschober, der gerade aus Brüssel zurückgekommen ist und sich mit seinen europäischen Kollegen zum Thema Corona-Virus ausgetauscht hat, zeichnete die internationale Situation als "problematisch". Auch die Situation in der Lombardei sei bedenklich. Global liege man auf 101.000 belegte Fälle weltweit, in Österreich liege man bei 63 bestätigten Fällen. Bei der Eingrenzung sei man in Österreich auf einem guten Weg. Das funktioniere sehr gut, ebenso das Krisenmanagement.

Aber: Man habe sich auf zusätzliche Maßnahmen geeinigt. Man habe sich bewusst gegen eine allgemeine Grenz-Schließung entschieden.

Österreich werde sich solidarisch mit der EU für Hilfe in 'Italien beteiligen. Laut Nehammer habe der Einsatzstab bisher "besonnen" gehandelt: Grundlage für alle Aktivitäten sei der Expertenrat. Die Polizei sichere die Maßnahmen, man arbeite eng mit der Polizei zusammen. Das Ziel sei immer, das Virus einzudämmen.

Zusammenfassung der Ereignisse vom Freitag

- Die FIS hat das Ski-Finale in Cortina di Ampezzo abgesagt, der Gesamtweltcup wird am Wochenende in Aare zu Ende gehen.

- Die AUA schickt ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit.

- 31 Pilger aus dem Mittelburgenland mussten Israel verlassen. Israel hatte ein Einreiseverbot für Österreich verhängt.

- Eine Wiener Familie, die sich in Frnakreich mit dem Virus infiziert hatte, wurde vom Wiener Lycée in Heimquarantäne geschickt.

- Eine Krankenhaus-Mitarbeiterin in Niederösterreich hat sich infiziert.

- Um Arbeitsplätze zu sichern, wird es die Möglichkeit der Kurzarbeit für alle betroffenen größeren Unternehmen geben. Das sagte Bundeskanzler Kurz gegenüber Ö1.

- Sondertreffen der EU-Gesundheitsminister in Brüssel, auch Österreichs Gesundheitsminister Rudi Anschober war dabei. Es ging auch um die Unterstützung des schwer betroffenen Nachbarlands Italien.

- Wegen des massiven Ausfalls durch Stornierungen im Tourismus übernimmt die österreichische Bundesregierung die Haftung für Kredite an heimische Hotels.

- Eine 22-Jährige im Bezirk Kitzbühel ist nach einem Besuch in Verona an erkrankt.

- In Wien wurde wegen zwei Verdachtsfällen am Freitag eine Volksschule gesperrt.

- Oberösterreich hat seinen ersten Coronavirus-Fall: Es handelt sich dabei um einen Patienten im Bezirk Urfahr-Umgebung.

AUA schickt bis zu 7.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit