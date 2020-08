Herr Minister, was würden Sie bei einer zweiten Welle anders machen?

RUDOLF ANSCHOBER: Effizientes Kontaktpersonenmanagement und umfassende Screenings bleiben im Herbst wesentliche Pfeiler unserer Arbeit. Zudem wird die Corona-Ampel ab Anfang September für die Eindämmung der Pandemie auf regionaler Ebene sorgen. Und wir nehmen die Ergebnisse unserer Evaluierung der ersten Monate der Pandemie in unser künftiges Handeln auf – nach dem Motto: Lernen aus Erfahrungen. Insgesamt sind wir bisher mit unserem Kurs sehr gut gefahren. Die Ausbreitung der Pandemie soll durch zeitnahe, regionale Maßnahmen eingedämmt, ein bundesweiter Lockdown dadurch möglichst verhindert werden. Ampel und Maßnahmenplan basieren nicht wie in Deutschland nur auf der Infektionszahl als einzelner Kennzahl, sondern auf einem Set verschiedener Indikatoren, darunter auch die Ressourcen im Gesundheitswesen, Zahlen und Positivanteil der Testungen sowie die Clusteranalyse. Einmal mehr appelliere ich an die Bevölkerung, Mindestabstand zu berücksichtigen oder Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Und was würden Sie in Alten- und Pflegeheimen anders machen?

Die Zahl der positiven Fälle ist dort durch die konsequente Umsetzung unserer Empfehlungen drastisch zurückgegangen, aktuell werden auch kaum Neuinfektionen verzeichnet. Insofern sind wir für den Herbst schon jetzt sehr gut gerüstet! Nun gilt es, auch das Bewusstsein in der jungen Gruppe zu schärfen, dass Covid-19 sie ebenso betrifft. Das Durchschnittsalter der Personen mit Neuinfektionen ist in den vergangenen Monaten um Jahrzehnte auf mittlerweile 32 Jahre gesunken.

Wer wird zuerst geimpft, wenn es einen Impfstoff gibt?

Je nach Art des Impfstoffes. Wir wissen noch nicht, in welcher Menge er verfügbar sein wird, ob wir mit Nebenwirkungen rechnen müssen und wie er bei welcher Zielgruppe wirkt. Es kann etwa große Unterschiede bei verschiedenen Altersgruppen geben. Für die unterschiedlichen Möglichkeiten haben wir Handlungsvarianten vorbereitet, auf die wir dann zurückgreifen können.

Die Corona-App hat in Österreich bislang relativ wenig Anklang gefunden. Kann man jetzt noch das Bewusstsein umstellen, damit das Konzept funktioniert?

Die Corona-App ist ein äußerst sinnvolles Tool in der Kontaktpersonennachverfolgung, vor allem in der jungen, technikaffinen Zielgruppe. Österreich hat hier eine Vorreiterrolle eingenommen und es ist uns ein großes Anliegen, die App noch stärker in das Bewusstsein der Menschen zu rufen. Wir sind diesbezüglich mit dem Österreichischen Roten Kreuz, das für die Entwicklung und Bewerbung der App zuständig ist, laufend im Austausch. Eine Infokampagne wurde bereits gestartet.

Grippeimpfung: Konnte Österreich das Kontingent aufstocken, das derzeit bedingt durch die lange Vorlaufzeit und die Impf-Zurückhaltung in Ö nicht für einen erwarteten Ansturm im Herbst reicht?



Das Gesundheitsministerium hat vor dem Hintergrund der pandemischen Situation und der möglichen zeitgleichen Zirkulation von Influenzaviren und SARS CoV-2 eine Aufnahme der Influenza-Impfung in das kostenfreie Kinderimpfprogramm für die Saison 2020/21 ermöglicht. Zudem haben wir die Beschaffung einer limitierten Menge an Impfstoffen für die besonders vulnerable Gruppe der Personen über 65, die in Österreich sonst nicht zur Verfügung gestanden wäre, beauftragt. Grundsätzlich liegt die Influenza-Impfung allerdings im Bereich des Privatmarkts. Das bedeutet, dass verschiedene Gruppen – wie Arbeitgeber, Apotheken, auch der Großhandel, die Länder und Gebietskörperschaften – den Impfstoff für ihre jeweiligen Zielgruppen eigenständig beschaffen. Dem Gesundheitsministerium liegen daher keine genauen Zahlen zur Gesamtmenge der durch die unterschiedlichen Akteure bestellten Influenza-Impfstoffe vor. Informelle Gespräche haben allerdings ergeben, dass aus momentaner Sicht ca. 25-30 Prozent mehr Impfstoff als in der Vorsaison in Österreich verfügbar sein wird.

