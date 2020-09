In den letzten Wochen hat die bz nachgefragt, wie die Zukunft des Bezirks aussehen soll. Das sind die Ergebnisse.

WIEDEN. Zu Beginn sei gesagt, dass die im Bezirk lebenden Menschen ein sehr großes Interesse an der Gestaltung ihres Heimatbezirks haben. Mehrere Dutzend E-Mails und Briefe zu den wichtigsten Themen im Bezirk sind in der bz-Redaktion eingelangt.

Vom Klimaschutz bis zur Verkehrssituation geben die teils sehr ausführlichen Antworten auf unsere Fragen einen guten Einblick in die momentane Stimmungslage und die Vorstellungen der Bezirksbewohner.

Bevor die Spitzenkandidaten damit konfrontiert werden, geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Ergebnisse der vier Themenbereiche, die wir in den letzten Wochen unseren Lesern zur Diskussion gestellt haben.

Gesundheitsversorgung

Prinzipiell sind die Wiedner zufrieden. Eine hohe Nachfrage gibt es jedoch bei Kinderärzten mit Kassenvertrag. Hier wünschen sich viele eine Aufstockung. Gemeinschaftspraxen und Gesundheitszentren würden die Wiedner befürworten, wie etwa Samuel K.: „Eine Bündelung der Ressourcen und Räume ist effizient.“ Rudolf Z. hält ein Gesundheitszentrum gemeinsam mit Margareten und der Landstraße für sinnvoll.

Verkehr im Blickpunkt



Das Thema ist so vielseitig wie die Meinungen der Wiedner. Gegenüber der bz meinten fast alle, es gäbe ausreichend Anrainerparkplätze. Peter D. hat sich auch Gedanken über eine Alternative gemacht: „Anrainerparkplätze sollten verbilligt in den Parkgaragen angeboten werden, statt der Parkplätze in den Straßen. Dann wäre nicht nur Platz für Radwege sondern, auch für Alleen.“

Generell sagen alle, das Radwegenetz sei im Bezirk sehr gut ausgebaut. Manche beklagen jedoch das „Ende“ von einigen Radwegen und wünschen sich mehr durchgehende Radwege. Radfahren gegen die Einbahn halten viele für zu gefährlich. Geht es nach den Bewohnern, sind die bestehenden Tempo-30-Zonen ausreichend.

Überflüssiges Verkehrsaufkommen sieht Christa K. in der Frankenberggasse. In der kleinen, sehr ruhigen Wohnstraße befindet sich die Ladezone für den Lidl (Wiedner Hauptstraße 15). Das sorgt für Unverständnis. Eine Verlegung direkt vor den Supermarkt auf die Wiedner Hauptstraße würde den Lärm für Anrainer reduzieren und die Lkws müssten nicht „den Umweg über Frankenberggasse, Karlsgasse und Paniglgasse fahren, um wieder auf die Wiedner Hauptstraße zu kommen“, so die Anrainerin über die Situation.

Kampf gegen die Hitze



Geht es ums Klima, sind sich die Wiedner einig: Der Bezirk braucht mehr Begrünung. Die meisten fänden es in Ordnung, dafür den einen oder anderen Parkplatz zu opfern. Helga D. hat eine klare Vorstellung: „Es soll keine Straße mehr geben, die keine Bäume hat.“

Geht es nach Magdalena M. sollte die Mommsengasse eine Einbahn werden, damit „rechts und links der Straße eine schöne Baumallee gepflanzt“ werden kann. Auf den Punkt bringt es Samuel K.: „Die Begrünung sollte möglichst überall forciert werden.“

Öffentlicher Raum



Bei der Nutzung des öffentlichen Raums, insbesondere in Bezug auf Begegnungszonen, gehen die Meinungen der Wiedner stark auseinander. Viele Bewohner vertreten den Standpunkt, dass die Gehsteige breit genug sind und Begegnungszonen eine Gefahr für Kinder darstellen. Zahlreiche Anrainer äußerten gegenüber der bz jedoch den konkreten Wunsch, das Grätzel rund um die Schleifmühlgasse in eine dauerhafte Begegnungszone umzuwandeln.

In den kommenden Ausgaben der bz sowie auch hier online werden Sie detailliert lesen, welche Lösungsvorschläge die Spitzenkandidaten haben.