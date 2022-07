Geht es nach der Wiedner Bezirksvertretung, soll der 4. Bezirk zum Menschenrechtsbezirk werden. Doch was genau bedeutet das? Die BezirksZeitung hat nachgefragt.

WIEN/WIEDEN. Die Wieden soll ein Menschenrechtsbezirk werden. Das wurde nun in der jüngsten Bezirksvertretungssitzung im Rahmen zweier Resolutionsanträge - einmal von der SPÖ und einmal von den Grünen und den Neos - einstimmig festgelegt. Damit würde die Wieden zum 13. Wiener Menschenrechtsbezirk werden.

Wie im Resolutionsantrag der Grünen und Neos erläutert, schreiben sich die Wiener Menschenrechtsbezirke vor allem die folgenden vier Themen auf die Fahne: Klima und Umwelt, Leistbares Wohnen, Kinder und Jugend sowie Förderung des kulturellen Lebens im Bezirk.

Beratung gegen Teuerungen

Doch was bedeutet das konkret für die Wiedner? Erstmal nichts neues, wie Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl (SPÖ) erklärt. Denn viele der Angebote, die man als Menschenrechtsbezirk umsetzen will, gibt es im Bezirk bereits seit längerem. Nun gehe es darum, sich anzuschauen, was gut läuft und wie man die vielen Projekte im 4. Bezirk weiter ausbauen kann.

Die Bezirksvorstehung arbeitet eng mit der Agenda Wieden zusammen, um den Bezirk lebenswerter zu machen.

Foto: Agenda Wieden

"Wir wollen weiterhin darauf setzen vielfältige Angebote für alle Menschen im Bezirk zu setzen, die auch niederschwellig in Anspruch genommen werden können", führt Halbwidl fort. Diese reichen von den regelmäßig stattfindenden Senioren-Treffs und den diversen Aktivitäten der Agenda Wieden über den Wiedner Kultursommer bis hin zur außerschulischen Jugendarbeit und die Umgestaltung des öffentlichen Raumes.

"Hierbei geht es auch stark um die Frage, wer den öffentlichen Raum nutzen kann. Nicht jeder hat eine Terrasse oder einen Balkon", so die Bezirksvorsteherin. Dabei sei ihr auch der Aufbau eines bestimmten Projektes besonders wichtig. Als Menschenrechtsbezirk möchte sie in Zukunft ein niederschwelliges Beratungsangebot rund um das Thema Wohnen anbieten. "Wir können zwar als Bezirk nichts gegen die Teuerungen machen, aber zumindest können wir die Anrainer so unterstützten", erklärt Halbwidl.

Aktionsplan gerade in Arbeit

Obwohl das Projekt bereits seit 2019 läuft, gibt es noch keinen Aktionsplan oder eine allgemeine Vorgabe, wie genau die Projekte der Menschenrechtsbezirke laufen sollen. Wie im Rahmen eines Workshops im Wiener Rathaus im Juni erklärt wurde, wird dieser derzeit entwickelt.

Das gilt auch für den 4. Bezirk, wo die Entscheidung, sich als Menschenrechtsbezirk zu bewerben, nicht einmal ein Monat alt ist. Wie die neue Broschüre der Stadt Wien und die beiden Anträge der SPÖ, Grünen und Neos erklären, handle es sich hierbei um einen Prozess, der gemeinsam mit dem Menschenrechtsbüro wie auch dem Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte unterstützt werden soll.

