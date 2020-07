Der auch für Tierschutz zuständige Minister Rudolf Anschober (Grüne) will auch in Lokalen die Kennzeichnung nach Regionalität und Tierwohl einführen. Ein Fleischer erklärt gegenüber den Regionalmedien, warum dies so wichtig ist.

ÖSTERREICH. Geht es nach Minister Anschober, soll künftig nicht nur die Kennzeichnung von Fleisch auf den heimischen Speisekarten transparenter, sondern generell mehr regionale Produkte in Lokalen angeboten werden. Derzeit können Wirte Fleisch aus anderen Ländern als österreichisches verkaufen - kontrolliert wird nicht.

Fleischer Klaus Bergmann aus Großweikersdorf in Niederösterreich gegenüber den Regionalmedien: "Ich habe erlebt, dass auf Speisekarten mein Name angeführt wird, dabei landete Billigfleisch aus Argentinien am Teller." Das könnte mit der verpflichtenden Herkunftsbezeichnung ein Ende haben, wenn Behörden dann diese kontrollieren.

Zertifizierungen immer teurer

Der Fleischer begrüßt zwar die in Österreich insgesamt strengen Kontrollen bei Bio-Fleisch, für kleine Betriebe seien die Überprüfungskosten jedoch kaum mehr leistbar. "Ich kenne einen Landwirten, der sich aufgrund der teuren Überprüfungskosten das Bio-Siegel aberkennen ließ, obwohl er immer noch biologisch produziert. Das ist Wahnsinn!"

Andererseits glaubt Bergmann den "großen" Schlachthöfen nicht immer, wenn sie auf Verpackungen österreichisches Fleisch anschreiben: "Jeder Supermarkt sagt, wir haben österreichisches Fleisch. Soviel produzieren wir ja gar nicht!" Teils werde tschechisches Fleisch verkauft, glaubt Bergmann.

Insgesamt müsse man die kleinen Betriebe, die "ja in Wirklichkeit die Nahversorger darstellen", schützen. Im Nahrungsmittelbereich würden diese die Vielfalt garantieren. Und: Produkte mit Regionenbezeichnung müssten auch hundertprozentig die Wertschöpfung in der betroffenen Region haben, sonst wäre das "Betrug".

Tierschutzgipfel

Beim ersten Tierschutzgipfel bekannte sich Minister Rudolf Anschober auch zu einer Verbesserung bei Tiertransporten: „Wir brauchen Alternativen zu Lebendtiertransporten über weite Distanzen und zum überregionalen Transport junger Kälber." Österreich exportiere innerhalb der EU über 50.000 Kälber, gleichzeitig wird das Fleisch von über 100.000 Kälbern importiert. Anschobers Ziel für Transporte: So wenig, so kurz, so gut wie möglich."

Anschober: Absurd, dass Österreich Kälber exportiert