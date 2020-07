Eine Milliarde Euro soll vom Bund an Städte und Gemeinden in Form von Zweckzuschüssen fließen. Bis jetzt wurden österreichweit 332 Anträge von den Gemeinden eingereicht.

ÖSTERREICH. Das Geld aus dem Gemeindepaket ist an Investitionen gebunden und darf nur für neue oder geplante Projekte verwendet werden. Laut dem Bundesministerium für Finanzen sind dafür bis dato 332 Anträge (bzw. daraus abgeleitete Zuschüsse) in Höhe von insgesamt rund 45 Millionen Euro eingereicht worden. Die ersten Gelder seien bereits überwiesen worden, hieß es vom Finanzministerium am Donnerstag gegenüber den RMA.

Das Kommunale Investitionsprogramm (KIP2020) sieht vor, dass der Bund bei Projekten 50 Prozent der Kosten übernimmt. Die Projektgesamtkosten der Gemeinden belaufen sich bislang auf circa knapp 250 Millionen (249.244.960 Euro), die Summe der dafür beim Bund beantragten Zweckzuschüsse auf 45.093.748, bestätigte ein Sprecher des Finanzministeriums den RMA.

Niederösterreich stellt die meisten Anträge

Niederösterreich hat bis dato mit 132 Anträgen die meisten Förderanträge gestellt. Dahinter folgen Oberösterreich mit 50 Anträgen, Tirol (36 Anträge) und Kärnten (31 Anträge). Jeweils 28 Anträge haben die Steiermark und das Burgenland bisher gestellt, dahinter Salzburg (19) und Vorarlberg (7). Kein Antrag wurde bisher aus Wien gestellt.

Gemeinden fehlen heuer zwei Milliarden

Christian Meidlinger, Bundesvorsitzender von Younion_Die Daseinsgewerkschaft hatte zuvor im Gespräch mit RMA-Chefredakteurin Maria Jelenko Kritik am Gemeindepaket geübt. "Wir haben berechnet, dass den Gemeinden, die ja die größten Arbeitgeber in der regionalen Wirtschaft darstellen, heuer zwei Milliarden Euro fehlen - Wien ausgenommen. Geht man davon aus, dass 3,9 Milliarden Euro immer in die regionale Wirtschaft fließen, so fehlen hier 50 Prozent des Geldes. Darum brauchen wir nicht nur die Förderung von Investitionen, sondern einen Rettungsschirm, wie in Deutschland, einen Ersatz für die Einnahmenausfälle."

In Österreich gebe es rund 300 Gemeinden, die jetzt schon finanziell ruiniert sind. "Wenn eine Gemeinde aber kein Geld für Investitionen hat, dann fließt auch kein Geld", so Meidlinger.

Zahl der Pleite-Gemeinden steigt massiv

Das Gemeinde-Bonitätsranking 2020