Das Landesverwaltungsgericht Wien hat am Donnerstag eine Entscheidung in der Wohnsitzfrage von Heinz-Christian Strache getroffen. Das Verwaltungsgericht bestätigt die Entscheidung der Bezirkswahlbehörde in Wien-Landstraße.

ÖSTERREICH. Strache wird somit nicht aus der Wählerevidenz gestrichen. Der ehemalige FPÖ-Chef darf als Spitzenkandidat für seine neue Liste Team Strache antreten. Sicher ist Straches Kandidatur bei der Wien-Wahl am 11. Oktober damit allerdings noch nicht. Denn dem Gericht liegt noch eine zweite Beschwerde vor: Dabei handelt es sich um einen Einspruch der Kleinpartei "Wandel", die die Debatte über den Wohnsitz Straches ins Rollen gebracht hatte. Hier werde es aller Voraussicht nach am Freitag eine Entscheidung geben, sagte Präsident Dieter Kolonovits gegenüber der APA. Eine öffentliche Verhandlung werde es nicht geben, die mit dem Fall befasste Richterin habe eine solche nicht anberaumt.

Umfrage



Neben Anträgen und Beschwerden im Verfahren zur Richtigstellung der Wählerverzeichnisse gibt es in der Causa Wohnsitz auch noch Sachverhaltsdarstellungen von "Wandel". Das bei der MA 62 laufende Verfahren hat aber keine Auswirkungen auf Straches Antritt bei der Wien Wahl. Die Entscheidung erfolgt erst später, rückwirkend ist eine Änderung der Kandidatenlisten nicht möglich.

Strache darf zur Wien-Wahl antreten