Kanzler Kurz hat für Sonntag eine Entscheidung über eine etwaige Maskenpflicht angekündigt.

ÖSTERREICH. Die Wiedereinführung der Maskenpflicht, zumindest in bestimmten Bereichen, dürfte kurz bevor stehen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte angesichts steigender Zahlen von Coronavirus-Infizierten für Sonntag eine Entscheidung über eine etwaige Maskenpflicht an. Die Maskenpflicht sei "definitiv eine Möglichkeit, etwas, das notwendig werden kann“, sagte der Bundeskanzler in der ZIB 2 am Freitagabend.

Anschober: Risikobewusstsein muss wieder steigen

"Wir wollen eine zweite Welle mit aller Kraft vermeiden, denn die wäre gesundheitlich verheerend und hätte gravierend negative Folgen auf die Wirtschaftsentwicklung und die soziale Lage“, betonte auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in einer Aussendung am Samstag. "Ich bin sehr optimistisch, dass wir das schaffen, falls wir – Politik, Behörden und jeder einzelne – weiterhin konsequent handeln. Manche Bundesländer müssen bei den Testungen schneller werden, und auch das Risikobewusstsein muss bei einem Teil der Bevölkerung wieder steigen.“

Angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen könnte die Rückkehr einer bundesweiten Maskenpflicht "schneller kommen, als manche glauben", hatte Anschober bereits am Freitag bei einer Pressekonferenz erklärt.

Mit der Vorbereitung eines 17 Punkte umfassenden Aktionsplans, inklusive der Einführung der Corona-Ampel, bereite man sich derzeit intensiv auf die große Herausforderung im Herbst vor. Regionale Ausbrüche, wie sie nun vorkommen, seien zu erwarten gewesen, sagte Anschober. Aktuell überprüfe man die Frage der Notwendigkeit und der Ausdehnung der MNS-Verpflichtung, die derzeit - abgesehen von einigen regionalen Regelungen, wie vor allem im ganzen Bundesland OÖ – nur im Bereich des Öffentlichen Verkehrs und von Apotheken, Dienstleistungen ohne Mindestabstand, sowie in bestimmten Bereichen von Indoor-Veranstaltungen gilt, hieß es vom Gesundheitsministerium weiter.

SPÖ für Ausweitung der Maskenpflicht

Auch die SPÖ spricht sich für eine Ausweitung der Maskenpflicht aus: "Jeder muss in den Supermarkt gehen, um sich mit Lebensmittel zu versorgen. Auch Risikogruppen können sich das nicht aussuchen. Allerdings kann der Sicherheitsabstand aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht immer eingehalten werden. Da hilft nur eine Maskenpflicht“, sage SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher am Sonntag per Aussendung.

Die Österreichische Ärztekammer forderte zuletzt ebenfalls, eine Wiedereinführung der Maskenpflicht zu überdenken. "Wenn es freiwillig nicht geht, muss man es verpflichtend machen, und das möglichst bald“, sagte Ärztekammer- Präsident Thomas Szekeres.

Zahl der Neuinfektionen steigt langsamer

Am Sonntag ist die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus weiter in die Höhe gegangen, allerdings nicht so stark wie zuletzt. Mit zuletzt täglich mehr als hundert Neuinfektionen vermeldete das Innenministerium am Sonntag, dass es im 24-Stunden-Vergleich 82 neue Fälle gab (Stand: 9.30 Uhr). Die meisten davon wurden in Oberösterreich gemeldet.

