Verteidigungsminister Thomas Starlinger hat kurz vor Weihnachtn erneut auf die "katastrophale finanzielle Situation des Bundesheeres" hingewiesen. Er verlangt 900 Millionen Euro mehr im nächsten Jahr.

ÖSTERREICH. In den Koalitionsverhandlungen zwischen der ÖVP und den Grünen soll von 400 Millionen Euro Budget für das Bundesheer die Rede sein. Doch das reiche nicht aus, um den Betrieb des Bundesheers in der jetzigen Form aufrecht zu erhalten: Dann müsste jede dritte Kaserne zusperren und nur die Hälfte der Grundwehrdiener könnte ausgebildet werden, warnt Starlinger im Gespräch mit dem Radio Ö1.

30 Prozent der Kasernen verschwinden

"Ich habe meinen Generalstab ausrechnen lassen, was passiert, wenn diese vier Milliarden Euro über die nächsten zehn Jahre kommen. Dann verschwinden etwa 30 Prozent der Kasernen, wir können dann nur mehr die Hälfte der Grundwehrdiener ausbilden und müssen uns aus drei von vier Einsatzräumen im Ausland zurückziehen".

Derzeit kämpfe das Bundesheer mit zehn Milliarden Euro Investitionsrückstau bei der Ausrüstung, fast zwei Milliarden Euro bei der Infrastruktur. Der einzig grüne Einsatzbereich sei derzeit die Militärpolizei.

Grundwehrdienstverlängerung nötig

Starlinger spricht von einem Plan B, falls es aus politischen Gründen nicht gelinge, bei der Ausbildung wieder auf die acht Monate Wehrdienstzeit zurückzukehren: "Dann können wir es auf freiwilliger Basis versuchen."

So sieht der Alternativvorschlag des Ministers aus: Die Grundwehrdiener bekommen, wenn sie ihren Dienst freiwillig auf acht Monate verlängern, ab dem zweiten Monat etwa 340 Euro im Monat. Damit er auf ein Nettoeinkommen von 1.000 Euro kommt." Wenn man das aufrechne, stehe man aber auch wieder bei einer viel höheren Summe, also bei 42 Millionen Euro.

Starlinger: "Mein Eindruck ist, dass alle Fakten am Tisch liegen. Niemand kann sagen, ich habe nichts von der Situation gewusst."

+++ Mehr zum Thema "Bundesheer" +++

- Die Dauer des Grundwehrdienstes beim Bundesheer Österreichs wurde mit 1. Jänner 2006 per Ministerverordnung für alle von acht auf sechs Monate verkürzt.

- Gehalt: Grundvergütung von 110,07 Euro plus Monatsgeld von 211,15 Euro, das macht in Summe 321,22 Euro. Während eines Einsatzes erhöht sich das Monatsgeld auf 492,67 Euro. Bei Abschluss der Milizausbildung gibt es eine einmalige Prämie von rund 480 Euro.

- Das Bundesheer verfügt über rund 30.000 Soldaten im Präsenzstand, bestehend aus Berufssoldaten und Grundwehrdienern, und rund 25.000 Soldaten der Miliz.



Von Februar 2017 bis Mai 2019 fungierte Starlinger als Adjutant des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. In dieser Funktion war er Berater in sicherheitspolitischen Angelegenheiten und stellte das Bindeglied zum Verteidigungsministerium und dem Innenministerium dar. Am 3. Juni 2019 wurde Starlinger vom Herrn Bundespräsidenten zum Verteidigungsminister ernannt.