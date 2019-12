Weihnachten ist das Fest des Miteinanders und der Familie. Doch viele haben niemanden zum Feiern.

ÖSTERREICH. "Einsamkeit ist ein Tabuthema, das macht das Leid der Betroffenen nochmals größer", sagt Caritas-Präsident Michael Landau im Gespräch mit RMA-Chefredakteurin Maria Jelenko. Zwar hätten vor allem ältere Menschen Angst einsam zu sein. Einsamkeit sei aber keine Frage des Alters: "Leider sind immer öfter junge Menschen und junge Familien betroffen." Die Ursachen seien nicht ausreichend untersucht. "Die Zahl der Single-Haushalte hat sich in den vergangenen dreißig Jahren fast verdoppelt", stellt Landau fest. Und: "Digitalisierung dürfte eine Rolle spielen und der Druck unserer Leistungsgesellschaft vor allem auf junge Menschen."

+++ Weihnachten heißt auch Geben +++

Armut als Faktor für Einsamkeit

Aber auch Armut sei ein Faktor, der Einsamkeit begünstige. Denn: "Arme Menschen sind oft alleine und isoliert, sie können niemanden einladen und nicht ausgehen. Das gilt auch für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind", erklärt Landau. Zudem mache Einsamkeit auch krank: "Laut Studien wird das Risiko für chronischen Stress, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, Demenz und frühen Tod erhöht." Landau wünscht sich von der künftigen Bundesregierung einen „Pakt gegen die Einsamkeit". Es brauche ein klares Bekenntnis, Armut und dadurch entstehende Einsamkeit zu bekämpfen. Sich etwa in lokalen Projekten für einsame Mitmenschen einzusetzen müsse einfacher werden. Zudem wichtig sei eine "Enttabuisierung des Themas und eine Schärfung der Sinne, wie es den Menschen in meinem Lebensumfeld geht".

Hilfe gegen Einsamkeit

Die kostenlose Telefonseelsorge (Tel. 142) ist in ganz Österreich rund um die Uhr erreichbar. Ebenfalls rund um die Uhr besetzt und gratis: die Helpline "Rat auf Draht" von SOS-Kinderdorf für Kinder und Jugendliche, erreichbar unter der Nummer 147. "Für die Hotline bekommen wir nur sehr wenig öffentliche Unterstützungen. Wir bräuchten dazu dringend mehr Beteiligung seitens der Bundesländer", so Elke Siedler, Leitung Private Förderer & Partner.

Kommentar: Jede(r) kann seinen/ihren Beitrag leisten